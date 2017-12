Obedná pauza: labyrint

Nie len že treba nájsť v labyrinte tú správnu cestu, musíte ešte aj dávať pozor na to, aby ste nezapadli do jamy. Do mnohých jám... Prejdite sa - Labyrinth.

4. aug 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládanie:

Klávesnica - šípky. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.