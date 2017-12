Blood Bowl - tak trochu krvavý šport

Športom k trvalej invalidite – presne toto platí v prípade projektu Blood Bowl viac ako zadok na šerbeľ. A pritom nejde vôbec o športovú hru, ako by sa mohol nezaujatý priaznivec trýznenia fyzicky vyspelých jedincov nazývaných športovci nazdávať

3. aug 2009 o 20:10 Ján Kordoš

. Áno, Blood Bowl síce simuluje šport, avšak trochu iný. Tak trochu viac než dosť, respektíve deti si ho na ihrisku za domom len tak nezahrajú. Leda by sa zvonivý smiech ozýval pri trhaní končatín, kopancov do tváre. Otvorená zlomenina je len menšia modrina. Nie, športová hra ako taká to nie je. Vezmime si americký futbal, zmiešajme ho s postavami z Warhammeru, pridajme trochu ostrejšie súboje, celé to vylejeme na pekáč s ceduľkou stratégia a podľa chuti buď osolíme (real-time stratégia) alebo pridáme cukor (ťahová stratégia). Výsledok je napriek počiatočným obavám viac než skvelý.

Treba si uvedomiť jedno: Blood Bowl je hrou strategickou, takže nemusíte fandiť originálnemu americkému futbalu, v tomto prípade dokonca nemusíte mať doma desiatky figúrok z Warhammeru (toho pôvodného, nie vesmírneho z roku 40 tisíc). Osmička rás (poznáte to: ľudia, orkovia, elfovia, trpaslíci...) sa od seba odlišuje a neskôr, keď preniknete do tajov hry a odhalíte nesmierne hrateľné jadro, začnete vnímať i odlišnosti medzi jednotlivými stranami, nazvime to odvážne, konfliktu. Každý zápas je akoby jedna bitka, ktorej víťazom je ten, kto dá viac touchdownov, čiže koľkokrát prenesiete loptu na stranu súpera. Jedenásť rozzúrených postavičiek stojí proti rovnako početnej druhej strane (aspoň na začiatku, bude sa aj vylučovať a odnášať do nemocnice a ak nemáte náhradníka, beda vám) a že by išlo o hru, v ktorej ide len a len o hrubú silu, sa rozhodne povedať nedá. Inu, ako americký futbal.



Podarená zábava je to aj vďaka pomerne veľkej miere násilia. Už počuť náreky ľudí, ktorí ak nemajú za správami jojkárske štence, ich život by stratil zmysel a videohry považujú za nástroj oblbujúci decká. Násilie je tu však zábavné. Praskajú kosti, krv strieka a aby to nebolo všetko, môžete si na tom založiť svoju stratégiu a zvíťazíte hrubou, fyzickou silou. Orkovia sú nádherným príkladom. Ak proti vám beží trojica súperových stíhačov, stačí poriadnu napriahnuť a nepríjemný atak je efektne zastavený. Lenže taký ork nemusí vedieť loptu chytiť do rúk, prípadne ho to môže zdržať na niekoľko pokusov, nemusí vedieť prihrať a o tom, že bude hod presný, môžeme polemizovať dvojnásobne. To samozrejme nie je všetko. Ak vynecháme možnosti jednotlivých zápasov, je tým najdôležitejším módom kariéra, kde najprv nalákate do svojho mužstva na jednotlivé posty hráčov, staráte sa o nich, oni sa postupne zlepšujú (čiže RPG prvky) a starší odídu do penzie, za zranených musíte nájsť náhradu – proste klasickú športovú hru to nepripomína ani náhodou, avšak manažér to nie je taktiež.

To dôležité sa totiž odohráva na ihrisku. Nie, že by nebolo možné sa hrabať v tabuľkách, ale všetko to je tak trochu minimalistické a dlho sa štatistikami zaoberať nebudete. Sú tu, raz za čas vylepšíte niekoľkým hráčom vlastnosti, ktoré ich ďalej profilujú, ale najväčšia zábava je na ihriskách. Nečakajte arény a desiatky tisíc poslušných divákov. Toto je masaker a navyše fantasy masaker. Keby sa zápasy pomerne dlho nenahrávali a animácie sa neustále neopakovali, bolo by to vynikajúce. Základnou voľbou je, či skúsite režim ťahový alebo real-time. Hrať na ťahy je výzvou i pre skúsených harcovníkov. Okrem toho, že musíte myslieť nie jeden, ale viac ťahov dopredu, pripravovať vlastnú taktiku útoku a zároveň i reagovať obrannými mechanizmami na ataky nepriateľov, sa všetko odohráva za zvuku hádžucich kociek – áno, Blood Bowl vychádza zo stolovej hry a niektoré akcie sú výsledkom tak trochu náhody, hoci na štatistikách hráčov záleží vždy. Ak však padne "blbé číslo", nepomôže vám ani to. Všetko si to skombinujte s rôznymi povolaniami, možnosťou podplatenia rozhodcu, ktorý si nevšimne obzvlášť násilný zákrok a chudák na zemi putuje do nemocnice (v tom lepšom prípade) alebo nadopujte vlastných podpornými lektvarmi. Hlúpa arkáda to rozhodne nie je.

Možností je more a ťahový režim v sebe skrýva mnoho tajomstiev, more taktických možností, stratégie, ktoré použijete v určitých prípadoch – lenže na to všetko musíte prísť sami, hľadanie vhodných adeptov na jednotlivé posty, ich vylepšovanie, voľba základného rozostavenia. To všetko vám musí prejsť pod kožu. Žiaľ, metódou pokus omyl. Nie, že by tutoriál nedostačoval, len vám predstaví skutočne iba základy. Potrebné skúsenosti nadobudnete až praxou v zápasoch a tie sa pre vás spočiatku nevyvíjajú obzvlášť priaznivo. Svoju úlohu zohráva aj prvok náhody – a tá je, mrška jedna, skôr na strane súpera. Často sa totiž stane, že má protivník šťastia akosi podozrivo veľa, hlavne v situáciách, ktoré končia jeho touchdownom, zatiaľ čo vy si akciu musíte náležite naplánovať, u neho to nie vždy platí. Cez to sa však prehryziete a budete sa časom baviť. Alebo si chcete oddýchnuť a necháte sa zlákať real-time režimom.

Ten je o podstatne viac jednoduchší a nemusíte sa do hry zahryznúť až úplne do hĺbky, pretože obtiažnosť výrazne poklesla. Ovládanie je totožné s ťahovou časťou – čisto myšou zvládnete všetko uklikať, len sa treba presne trafiť. Nie je to žiadny problém hneď z niekoľkých dôvodov. Hráči na ihrisku nestoja ako soľné stĺpy, ale v rámci možností vykrývajú priestor, snažia sa ísť po súperovi. Niekedy teda môžete niekoľko sekúnd zo zápasu len tak sledovať hru. Skvelým nápadom však je, že môžete kedykoľvek hru pozastaviť, rozdáte príkazy konkrétnym hráčom, hru odpauzujete, sledujete ako sa situácia vyvíja, podľa potreby znovu zamrazíte priebeh zápasu a užívate si kvázi ťahový režim. Je to zábava, i keď podľa fanúšikov o niečo povrchnejšia, hra v sebe obsahuje magnet priťahujúci hráča na niekoľko zápasov. Možno to je jednoduchšími a priehľadnejšími pravidlami, no práve možnosť pozastavenia priebehu hry robí z hrateľnosti nenápadného priebojníka v pohltení, ktorému sa niekedy nevyrovnajú ani najväčšie letné hity.

Grafické spracovanie rebríčky úchvatnosti a vizuálnej nirvány trhať nebude, dá sa označiť za plne funkčné a postačujúce. Pre prehľadnosť totiž budete najčastejšie používať pohľad čo najviac oddialený od hernej plochy. Animácie pohybov, detailne vymodelované postavy a mnoho iných drobností vnímať nebudete. Podobne ako pri šachoch totiž nie veľmi záleží na výzore figúrok, ale to, ako a kam sa hýbu. Svojský štýl sa preniesol aj do menu, no do jednoduchosti ich ovládania už menej. Spočiatku budete hľadať cestu do správneho menu a možno i nadávať na síce efektné, avšak minimálne funkčné rozloženie možností. Ale zvládnete to, v menu sa budete pohybovať po pamäti a neskôr si nepripustíte nie práve najlepšie navrhnutý interface. Podobne sú na tom zvuky. Vyniká komentátorská dvojica – minimálne sa snaží nemlčať a nechýba ani troška vtipu.

Jedinými prekážkami, ktoré môžu vyvstať medzi vami a Blood Bowl sú v podstate dve. Hrateľnosť je totiž skutočne príjemná a pomerne prekvapujúca. Pokým neohrniete nos nad stratégiami, skutočne to stojí za zamyslenie. Stačí hodiť za hlavu predsudky nad nie najdokonalejším spracovaním, nad športovým pozadím (ono sú to vlastne tak trochu šachy, tak trochu vojenská bitka) a máte pred sebou nenápadné, avšak živé striebro. Odradiť vás môže náročnosť: hra vás k sebe nepustí ľahko, bude vzdorovať, možno občas i nejaké to polienko zúfalstva hodí pod nohy, no hodiny a hodiny skúmania svoje ovocie prinesú. Občasní hráči odpadnú po jednej, dvoch hrách a tí, ktorí zotrvajú, dostanú vcelku komplexnú stratégiu zo športového prostredia, kde potečie krv a šľachy sa trhajú sťa plachty stanov pri výchrici. Druhým problémom môže byť cena. Aj keď je to všetko prepracované, zábavné na dlhé hodiny, cena nastavená ako za klasickú „veľkú hru“ (= 36,99€) je trochu privysoká. Ale inak hra, ktorá dokáže napriek svojmu nie príliš známemu menu dať hráčovi to, čo u mnohých nenájde: čistú až kryštalickú hrateľnosť.