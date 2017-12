Prečo nebola so Saturninom nuda? Mal lenivý gén COMT

Keď prídete v nedeľu ráno do kaviarne a uvidíte pred sebou misu šišiek, čo urobíte?

4. aug 2009 o 10:30 Michal Ač

Vedci síce neanalyzovali gény Saturnina, no je veľmi pravdepodobné, že by v jeho prefrontálnom kortexe našli lenivý gén COMT. Ako by pri genetickej analýze dopadol Saturninov filmový predstaviteľ Oldřich Vízner (na obrázku) však nie je isté.

Budete na misu iba tak pozerať, a nič vás nenapadne? Alebo vám zíde na um, že by to musela byť ohromná zábava, keby ste začali šiškami hádzať po ľuďoch sediacich v kaviarni? Alebo sa postavíte a jednoducho to urobíte, ako by to pri takej príležitosti nepochybne urobil Saturnin, hlavný hrdina klasického humoristického románu Zdeňka Jirotku?

Ako ukázal jeden zaujímavý výskum, vynachádzavý Saturnin musel mať okrem iných predpokladov aj lenivý gén zvaný COMT. Tento gén kóduje enzým, ktorý odbúrava v časti mozgu zvanej prefrontálny cortex nervový prenášač dopamín. Ľudia s neaktívnou formou tohto génu majú v prefrontálnom kortexe viac dopamínu, väčšiu zásobu nápadov v krátkodobej pamäti, a sú aj náchylnejší na vyhľadávanie nových zážitkov.

Členovia tímu Michaela Franka z americkej Brownovej univerzity v Providence, Rhode Island, chceli zistiť, či gén COMT okrem myslenia skutočne ovplyvňuje aj konanie. Dali preto dobrovoľníkom jednoduchú úlohu, riešenie ktorej fungovalo na princípe pokusu a omylu: mali vždy v určitom momente zastavovať stopky, za čo získavali viac či menej bodov. Ak ich zastavili skôr, niekedy mohli dostať vyššiu odmenu, inokedy bolo lepšie stlačiť ich neskôr.

Nútilo to dobrovoľníkov hľadať najlepšiu stratégiu.

Keď sa ľuďom začalo dariť v podobe zhromažďovania bodov, tí s aktívnym génom COMT sa uspokojili, no tí s lenivou verziou mali snahu pri tlačení stopiek ešte vylepšiť fungujúcu stratégiu. Záver štúdie v Nature Neuroscience znie: lenivý gén COMT sa stará o vysokú hladinu dopamínu v prefrontálnom kortexe, čím robí ľudí náchylnejšími na dobrodružstvo. Funguje to aj vtedy, keď im súčasný status quo vyhovuje. Preto so Saturninom nikdy nebola nuda.



Hlavný zdroj: New Scientist