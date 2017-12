Obedná pauza: podojte

3. aug 2009 o 11:30

S kravami to je naozaj ťažké. Nielen že ich treba rýchlo podojiť, kým nevybuchnú, ešte ich aj musíte brániť pred mimozemšťanmi, ktorí o ne javia mimoriadne veľký záujem. Tieto problémy pred vás postaví vtipná oddychovka The Way of the Exploding Cow - Milk Crisis.

Ovládanie:

Myš - kravy dojíte pridržaním tlačidla nad ich rozpínajúcimi sa telami. Pozor, ak niektorú necháte nepodojenú príliš dlho, naozaj vybuchne. Vedrá s mliekom treba vyprádzňovať v kanistroch vpravo hore, level končí, keď ich naplníte. Keď prikvitnú emzáci, treba Z-kom prepnúť do módu streľby, aby vám kravy neuniesli. Pred dojením nezabudnite prepnúť naspäť na vedro, lebo to dopadne tak, že ste tú kravu ani nemuseli zachraňovať.

