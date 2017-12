Najpredávanejšia konzola od Sony za posledný štvrťrok? Playstation 2!

1. aug 2009 o 12:50 Ján Kordoš

Prvý kvartál fiškálneho roku 2009 (apríl – jún 09) zaznamenala pokles Playstation 3 (oproti Q1 2008) z 1.6 milióna predaných kusov na 1.1 milióna predaných kusov, PSP sa prepadlo pomerne razantne z 3.7 mil. predaných kusov handheldu v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2008 na 1.3 milióna predaných kusov za rovnaké obdobie v tomto roku.

A prečo by sa malo Sony tešiť? Najpredávanejším herným zariadením Sony za prvý kvartál je totiž Playstation 2, ktorej predaj stúpol 1.5 milióna predaných kusov (Q1 2008) na 1.6 milióna predaných kusov (Q1 2009)! Dôvodom nie je len to, že ľudia šetria, ale i výrazné zníženie ceny tejto konzoly. V Amerike sa predáva za 99 amerických dolárov, u nás konzolu zoženie do 100 €. Sony sa tak môže pochváliť aspoň tým, že životnosť tejto konzoly je skutočne obrovská. Predaj bol zahájený v roku 2000 (marec - Japonsko, október - Sev. Amerika, november - Európa a Austrália) a s konzolou ako aktívnou na trhu sa počíta ešte aj budúci rok.

Nič to však pre Sony nemení na tom, že za toto obdobie zaznamenali nemalú stratu takmer 40 miliárd japonských jenov. Vhodné riešenie pre Sony (zníženie ceny PS3 a chystaného PSPGo), ako z tohto prepadu čo najskôr vycúvať, si domyslí každý sám.

Zdroj:Kotaku