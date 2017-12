Obedná pauza: preč s červenými

V hre Red Remover musíte dostať z plochy všetky červené objekty. Zelené musia ostať. Aha, a každý z nich má vlastné gravitačné pole.

15. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Red Remover musíte dostať preč z plochy všetky červené objekty, či už sú to guľôčky, štvorce alebo obdĺžniky. Tie svetločervené stačí jednoducho odkliknúť a zmiznú, s tmavými je to horšie, musíte "pod nimi a nad nimi" robiť úpravy. V úvodzovkách je to preto, že každý z nich má vlastné gravitačné pole, padajú vždy tým smerom, ako naznačuje smajlík. No a situáciu komplikujú aj zelené objekty, ktoré musia za každú cenu na ploche ostať. Pri modrých je to jedno, sú pomocné. Tak si poraďte.

Ovládanie:

Myš.

