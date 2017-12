Batman exkluzívne len za vysoké hodnotenie

13. júl 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Odborníkom je v tomto prípade Eidos, ktorý sa už blysol viacerými snahami o získanie čo najvyššieho hodnotenia za prípadnú exkluzivitu. Či už to bol Kane & Lynch (inak celkom dobrá hra, ktorá to nepotrebovala) alebo Tomb Raider: Underworld (inak celkom dobrá hra, ktorá to nepotrebovala). Aféra okolo vyhodania editora Gamespotu na nátlak Eidosu je taktiež dobre známa.

Nepoučiteľné oddelenie komunikujúce s hernými médiami sa znovu predviedlo: a znovu pôjde (zrejme) o celkom dobrú hru, ktorá by to vôbec nepotrebovala. Podľa RAM Raider totiž obdržali papierové médiá správu, že v prípade umiestnenia hry Batman: Arkham Asylum na obálku a hodnotením minimálne 90%, nemusia čakať na vypršanie embarga a môžu recenziu vypustiť v najbližšom čísle. Eidos na tieto obvinenia reagoval tradične: vraj sa zakladajú na klamstve a jedinou pravdivou informáciou je názov hry. Paradoxné bude, ak pôjde o skutočne kvalitnú hru, ktorá si svoje hodnotenie zaslúži, ale vďaka tejto kampani jej to skôr uškodí a predajnosť nebude dostačujúca.

Zdroj:Kotaku