Nasledujúcim človekom na Mesiaci bude asi Číňan

Američania vyhrali prvé kolo, ich skúsenosti dnes môžu využiť súperi. Tak ako v šesťdesiatych rokoch, aj dnes čelia USA v snahe dostať sa na Mesiac konkurencii. Miesto ZSSR zaujala Čína. Program ľahšie zaplatí a môže viac riskovať.

9. júl 2009 o 0:00 Michal Ač

BRATISLAVA. Blíži sa okamih, keď si pripomenieme prvé kroky človeka na Mesiaci. Urobil ich 20. júla 1969 Neil Armstrong z Apolla 11. Prví ľudia strávili na Mesiaci 21 a pol hodiny a nazbierali desiatky kilogramov hornín.

Naposledy boli Američania na Mesiaci v decembri 1972. Po posádke Apolla 17 s geológom Harrisonom Schmittom, prvým vedcom v Apolle, už ľudská noha na našu najbližšiu obežnicu nevkročila.

Od ukončenia programu Apollo lietalo zo Zeme do kozmu päť raketoplánov: Atlantis, Columbia, Discovery, Endeavour a Challenger. Na kozmické stanice dopravujú ľudí aj náklad ruské rakety Sojuz.

Celkovo vyletelo do kozmu vyše 450 mužov a žien, no nik z nich neprekročil blízky priestor na obežnej dráhe Zeme.

Parafrázujúc slová Stephena Hawkinga z titulu jednej z jeho slávnych kníh, ľudia ako keby chceli zostať v bezpečnej orechovej škrupinke, ktorá obklopuje modrú planétu.

Nádej, že miesto Apolla zaujme ambicióznejší nástupca, slabla. No v januári 2004 vyhlásil George W. Bush, že NASA sa chce vrátiť do roku 2020 na Mesiac a do roku 2030 vyslať posádku na Mars.

Rozpočet na nový kozmický program schválili hneď po voľbách, v ktorých Bush porazil Johna Kerryho.

Jang Li-wej a Šen-čou



Krátko predtým, ako Bush oznámil inovované kozmické plány USA, letel v októbri 2003 do kozmu Jang Li-wej, prvý čínsky astronaut, na palube Šen-čou 5 (Nebeská loď). Číňania ju postavili na rovnakom princípe ako Sovieti svoj Sojuz, no použili aj niektoré americké prvky: vertikálnu montáž a prepravu na kozmodróm podľa vzoru raketoplánov.

Nebeská loď mala aj niektoré vylepšenia: napríklad z jej odhodených orbitálnych modulov sa dá zostaviť jednoduchá stanica na obežnej dráhe. Tak sa začali nové, aj keď nevyhlásené preteky o návrat na Mesiac.

Čínska inšpirácia

„Súčasný čínsky prístup ku kozmickému programu sa tak trochu podobá na postoj k výskumu kozmu, ktorý zaujal v 60. rokoch uplynulého storočia Západ," povedal pre britský Guardian Kevin Fong, expert na kozmické lekárstvo z londýnskej University College. Zdôraznil, že hlavným rozdielom medzi Čínou a USA je to, že ázijská veľmoc nepotrebuje na rozvoj výskumu kozmu demokratické procedúry, ako je proces schvaľovania programu a prísunu peňazí zo štátneho rozpočtu.

Čína je teda schopná rýchlo napredovať, a ak naozaj chce s ľudskou posádkou pristáť na Mesiaci - a veľa pozorovateľov si myslí, že chce - môže to urobiť ešte pred rokom 2020, najskorším termínom, ktorý je možný pre Američanov.

Zatiaľ Čína potvrdila plán vypustiť ďalšiu robotickú mesačnú sondu, ktorú bude zrejme nasledovať pristávací robot a možno aj robotické mesačné vozidlo.

Či chce Čína poslať na Mesiac aj človeka, zistíme, až keď ho tam naozaj dostane. Úspech by získal medzinárodnú odozvu, a prípadný neúspech by zostal takpovediac „doma".

Serióznym ľuďom to však nebráni, aby o téme seriózne neuvažovali. Už pred rokom povedal Michael Griffin, bývalý šéf NASA, že podľa jeho názoru je Čína schopná vyslať ľudí na Mesiac skôr ako USA. Neprekvapilo by ho, keby ďalším človekom na Mesiaci bol Číňan.

Ešte je tu India

India sa tiež chystá do kozmu. Pracovala na kozmickom programe so ZSSR od roku 1970 a kozmonauta vyslala v roku 1982.

Dnes má pomerne vysoký ročný rozpočet - okolo 800 miliónov dolárov a desaťročný plán, ktorý ráta s vyslaním človeka do kozmu s rozpočtom 1,2 miliardy dolárov. Na Mesiac už poslala robotickú sondu, no zatiaľ neoznámila nijaké podrobnosti o možnom vyslaní človeka.

Číňania a Indovia majú oproti Američanom v 60. rokoch uplynulého storočia veľa výhod. Technicky začínajú tam, kde sa skončil program Apollo.

Kto skôr zariskuje?

Možno to však nebude technika, čo umožní závody o Mesiac vyhrať. Pri podobných výletoch ide aj o riziko.

Program Apollo uprednostňoval pred bezpečnosťou výsledky. Nik nemal radosť z nebezpečenstva, no keďže astronauti boli bývalí skúšobní letci, boli pripravení, že veci sa môžu vyvinúť zle.

Moderná NASA priority zmenila: životy dnešných astronautov sú dôležitejšie ako výsledky ich poslania. Ak sa chcú Američania vrátiť na Mesiac a najmä vyslať ľudí na Mars, podľa Guardianu by sa to malo zmeniť. Mesiac je totiž viac-menej iba prestupnou stanicou na tejto ceste.





Čínska raketa CZ-2F, ktorá vyniesla v októbri 2003 na obežnú dráhu loď Šen-čou 5 s prvým čínskym astronautom.

FOTO - ČTK/AP