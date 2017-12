Obedná pauza: odchyťte

1. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Pozadie hry Zodiac Reactor znie veľmi romanticky - kombinujete štyri hlavné elementy, aby ste z nich tvorili hviezdy. V reáli máte iba v správnom čase mačkať štyri klávesy, ale je to zábava. Každá šípka prislúcha elementu jednej farby. Vy ho musíte odchytiť vtedy, ako prenikne do vyčlenenej zóny zverokruhového reaktora, ale skôr, ako sa dotkne stredu. Elementy sa zvyknú trochu pomotať po ploche, takže vás riadne pomýlia v tom, kedy a ktorú šípku to vlastne treba stlačiť.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky. Odchytávajú elementy: hore - modrá, dole - biela, vpravo - zelená, vľavo - modrá.

