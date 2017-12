Nokia 6700 Classic – nový kandidát na akciový bestseller

Je tenký, húževnatý a navrhnutý tak, aby oslovil čo najširšiu skupinu používateľov. V štíhlom tele sa skrýva podpora 3G sietí, satelitná navigácia, štedrá dávka multimédií, previazanie s internetom a 5 megapixelový fotoaparát. Vyplatí sa čakať na akciovú

17. jún 2009 o 12:45 Milan Gigel

Nokia 6700 Classic

Plusy spracovanie a materiály

displej s reguláciou jasu

prehliadač Webkit

zabudovaná navigácia Mínusy chýba 3,5mm jack konektor

vyššia hmotnosť

ponuku operátorov? Otestovali sme ho v predstihu pre vás.

Ako má vyzerať úspešný mobil pre masy? Nokia v tom má rozhodne jasno. Klasické vyhotovenie s oblými líniami a tenučkým profilom je atraktívne a s puncom kvalitných materiálov pôsobí dôveryhodne. Tentokrát tvoria plasty iba rám telefónu a celý obal je vyhotovený z nehrdzavejúcej ocele. 116 gramov hmoty budí pri prvom poťažkaní rešpekt, avšak zvykli sme si rýchlo na to, že človek pocíti v ruke to, za čo zaplatil. V krátkosti povedané – má šmrnc a pôsobí seriózne.

Húževnatý, avšak nie dokonalý

Kompaktná konštrukcia má čosi do seba. Podpísala sa na vysokej odolnosti, z ktorej vybočuje iba tenké krytie displeja. Pád na zem, či prisadnutie telefónu by nemali zanechať na telefóne žiadne stopy. Prehustenie jeho útrob má však aj svoje záporné stránky.

Do konštrukcie nevošiel 3,5 milimetrový jack konektor pre pripojenie slúchadiel a manipulácia s pamäťovou kartou a SIMkou vám môže spôsobiť vrásky na čele. Nepočíta sa s tým, že by ste ich chceli pravidelne meniť či obmieňať. Ak vám chýba zručnosť, môžete sa zapotiť aj pri prvom vysunutí zadného krytu. Drží takmer ako prikovaný.

Displej, ktorý šetrí energiu

Za displej s 56 milimetrovou uhlopriečkou s QVGA rozlíšením sa Nokia 6700 Classic rozhodne nemusí hanbiť. Obzvlášť pre jeho dobrú čitateľnosť vo všetkých svetelných podmienkach a širokú škálu zobrazovaných farieb. Stále však máme pocit, akoby vývojári firmvéru siahali viac po kontraste, ako po farbách. Ostré písmo bez vyhladzovania hrán, ikony v základných farbách, minimum grafických prvkov – firmvér telefónu nevyužíva dnešné displeje naplno. Tu Nokia zaspala dobu.

Aby sme však nezabudli na nič dôležité, spomenúť musíme senzor, ktorý sníma intenzitu okolitého osvetlenia. Regulovaním podsvietenia zlepšuje čitateľnosť a súčasne šetrí energiu. Na prvý pohľad drobnosť, takouto technológiou by však dnes mal byť vyzbrojený každý mobil s TFT displejom.

Dobrá klávesnica, necitlivý akcelerometer

Nízkoprofilová membránová klávesnica je dostatočne priestranná aj pre hrubšie prsty. Výrazné oddelenie riadkov, napomáha pri presnosti písania, spätná odozva napĺňa očakávania. Vďaka slovníku a prediktívnemu písaniu sme hravo zvládli nielen esemeskovanie, ale aj odosielanie e-mailov. Na mobilnú kanceláriu je to málo, na vybavenie niekoľkých e-mailov z terénu, či četovanie cez IM klienta je to postačujúce. Len bočné tlačidlá pre nastavenie hlasitosti a spúšť mohli byť širšie. Trvalo nejakú chvíľu, kým sme si na ne privykli. Obzvlášť pri fotoaparáte, kde na polceste treba zaostriť, aby pri plnom zatlačení bola snímka taká, ako má byť.

Podľa manuálu si má mobil poradiť s ťukacími gestami. Poklepanie umlčí hovor, alebo zobrazí na displeji aktuálny čas. Žiaľ, akcelerometer akosi neposlúcha a tak je iba otázkou náhody, či sa vám to podarí, alebo nie. Skúšali sme niekoľkokrát meniť taktiku poklepávania, žiaľ bez väčších úspechov. Snáď tento nedostatok zmizne s aktualizáciou firmvéru. Ba najlepšie by bolo, ak by telefón pre umlčanie zvonenia rozoznal aj otočenie displejom nadol.

Ak internet, tak naplno

Vďaka podpore štyroch frekvenčných pásiem a 3G sietí s nadstavbami HSDPA a HSUPA sa vo svete nestratíte. Zabudovaný WiFi modul však neočakávajte. Nokia ponechala všetky dátové prenosy na prevádzkovateľov mobilných sietí.

Vo výbave sa nachádza prehliadač, ktorý by ste očakávali iba pri vyšších modeloch so systémom S60. Áno hovoríme o prehliadači Nokia s jadrom Webkit, ktorý si spolu s modulom Flash Lite 3 poradí s väčšinou webov. Aj keď medzi aplikáciami nechýba ani Opera, je málo pravdepodobné, že po nej siahnete. Samozrejmosťou sú aplikácie pre prístup k službám YouTube, Myspace, Facebook a Flickr, všetky exporty sa točia aj okolo služby Ovi, ktorú Nokia prevádzkuje.

Či už potrebujete byť v dosahu e-mailov, RSS čítačky alebo webových stránok, všetko máte pod palcom. Jediné čo chýba je prehliadač dokumentov, na ktoré môžete naraziť v prílohách elektronickej pošty.

Softvérová klasika

Nokia 6700 Classic prevádzkuje firmvér Series 40 v jeho šiestej edícii so všetkým, čo k tomu patrí. Dôverne známe používateľské prostredie s aktívnym pohotovostným režimom a možnosťou minimalizácie Java aplikácií ničím neprekvapí, ani nesklame.

Praxou ostrieľaná platforma ponúka prehľadné a intuitívne používateľské rozhranie so všetkým čo potrebujete. Od organizácie a triedenia kontaktov, cez komunikáciu až po správu úloh, plánovanie, synchronizáciu s počítačom a niekoľko herných titulov.

Výbava, ako sa patrí

Ak cestujete a stále ste neinvestovali do navigačného zariadenia, so zabudovaným A-GPS prijímačom a mapovým softvérom Ovi Maps ste za vodou. V balení nájdete kupón na 30 dňové predplatné hlasovej navigácie, za ďalšie používanie treba zaplatiť. Na gigabajtovej karte, ktorá je súčasťou mobilu sú nahraté mapy Európy.

Dobre spracovaný hudobný prehrávač a FM tuner s RDS dekodérom dokážu zabaviť pri ceste do práce či cestovaní. Keďže slúchadlá je možné pripojiť iba prostredníctvom microUSB konektora, v balení sa nachádza káblový headset WH-203. Ten má žiaľ až príliš hrubý a nemotorný káblik, ktorý sa v zimných mesiacoch zmení na pevný drôt. Všetko je však možné obísť prostredníctvom bluetooth rozhrania s podporou A2DP. Bezdrôtové slúchadlá môžu zachrániť situáciu.

5 megapixelový fotoaparát s funkciou automatického zaostrovania si nás získal. Výtlačky sú plné detailov a pestrých, sýtych farieb, nastavenia má používateľ pod kontrolou. Len zabudovaný LED blesk je slabší, ako sme čakali. Dostupný je aj záznam videa vo VGA rozlíšení pri 15 snímkoch za sekundu, pri nižších rozlíšeniach stúpa framerate na 30 fps.

Prekvapivo úsporný

Pri bežnej prevádzke sme sa prepracovali k štvordňovej výdrži. Denne sme pri migrácii mestom používali hudobný prehrávač, e-mailový klient nás v teréne informoval o tom, čo sa robí v kancelárii. Doplnkové služby sme využívali v rozsahu, ktorý umožňuje komfort tohto modelu. Iba zapnutá navigácia dokáže odčerpať energiu skôr, ako sme očakávali. V automobile sa bez CL adaptéra do zapaľovača nezaobídete.

Nokia 6700 Classic je telefón pre masy, ktorý sa určite stane vyhľadávaným modelom v akciových ponukách operátorov. Narozdiel od posledného trháku z radu 6300 Classic možno očakávať precíznejšie vyhotovenie a bohatšiu výbavu, oslovili nás aj kvalitné výstupy zo zabudovaného fotoaparátu a prehliadač, s ktorým je internet takmer rovnaký ako na obrazovke počítača. Čo však zamrzí je absencia 3,5mm jack konektoru.

Technické parametre v skratke