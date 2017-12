Samsung predstavil štyri nové Omnie

V Samsungu akoby sa roztrhlo vrece s novými smartfónmi, ktorými chce firma osloviť podnikový sektor aj domácich používateľov. V úspešnom modelovom rade Omnia sa objavia štyri nové modely, ktoré rozhodne stoja za to.

16. jún 2009 o 13:06 Milan Gigel

Omnia 2 s modelovým číslom I8000 je postavená na platforme Windows Mobile 6.1 s tradičným rozšírením TouchWiz UI 2.0. Veľký dotykový displej s 94 milimetrovou uhlopriečkou má rozlíšenie WVGA a pri jeho výrobe vsadili vývojári na novú AMOLED technológiu. Určený je pre 3G siete s protokolmi pre rýchly internet, nepohrdne však ani lacnejším a takmer všade dostupným WiFi pripojením. Aj keď s použitým systémom môžeme hovoriť o tom, že je nastrojený pre synchronizáciu s podnikovými aplikáciami, výrobca predsa len chce, aby sa všetko točilo aj okolo multimédií a hier. So 48 gigabajtami pamäte na palube a rýchlym procesorom by to nemal byť problém.

Ak vás vždy lákali smartfóny s výsuvnou QWERTY klávenicou, neprehliadnite model OmniaPRO s označením B7610. Svojou výbavou, ako by z oka vypadol predchádzajúcemu modelu. Tešiť sa máte hlavne na podporu push technológie pre elektronickú poštu, zabudovaný GPS modul, či 5 megapixelový fotoaparát s kvalitnými snímkami na výstupe. Keďže sa očakáva, že výsuvnú klávesnicu využijete naplno, do pozornosti sa dostáva mobilná kancelária, práca s dokumentmi a prehliadač Opera 9.5, ktorý by si mal poradiť s webmi v teréne rovnako dobre, ako na počítači.

Odľahčená verzia OmniaPRO s modelovým číslom B7320 presúva QWERTY klávesnicu z výsuvného modulu priamo pod polovičný formát displeja. Uspokojiť sa budete musieť so slabším 3 megapixelovým fotoaparátom, v obraze by ste však mali zostať vďaka FM tuneru s dekodérom RDS signálu.

Štvrtou novinkou je OmniaLITE B7300, ktorá je chudobnejším klonom novej Omnie 2. Presné technické parametre modelov zatiaľ firma nezverejnila, akonáhle budeme vedieť viac, budeme vás informovať.