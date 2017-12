Čínu trápia nevyžiadané esemesky

Reklamné správy, supervýhodné ponuky realitiek, či pozvánky na kurzy angličtiny. Čína sa topí v esemeskách, ktoré obťažujú používateľov mobilov. Aj keď si nikto žiadne informácie na mobil neobjednal, telefóny pípajú jedna radosť.

16. jún 2009 o 12:10 Milan Gigel

Ako vyriešiť problém? Čína sa rozhodla že najvhodnejším spôsobom bude regulácia. Štátne nariadenie hovorí o tom, že z jedného mobilného telefónu nebude možné poslať viac ako 200 esemesiek za hodinu alebo 1000 esemesiek za celý pracovný deň. Cez víkendy sa limity zvýšia na 500/2000. Operátori budú povinní nastaviť svoje systémy tak, aby aplikovali pravidlá do praxe.

Lepšie by však bolo, ak by sa o filtrovanie postarali samotní výrobcovia mobilov. Povolením príjmu správ len od známych odosielateľov sa dá objem nevyžiadaných správ podstatne znížiť. Mobil zakázanú správu prijme, ale neohlási ju majiteľovi a neuloží do pamäte.