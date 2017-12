nVidia má nové grafické čipy pre notebooky

Dvojnásobný výkon, polovičná spotreba. S touto dvojicou atribútov predstavila nVidia novú päticu grafických čipov, ktoré sú určené pre notebooky. Firma tak reaguje na trhovú situáciu, kde sú stolové počítače odsúvané do úzadia notebookmi.

16. jún 2009 o 10:42 Milan Gigel

Čipy s označením G210M, GT 230M, GT 240M, GTS 250M a GTS 260M sú vyrobené 40 nanometrovou technológiou a využívajú externú DDR3 pamäť v kapacitách od 512 megabajtov po 1 gigabajt. Majú technológie SLI a HybridPower, prostredníctvom rozhrania CUDA akcelerujú softvérový kód, podporujú rozhranie DirectX 10.1 a nechýba im ani hardvérová PhysX akcelerácia.

Spotreba grafických čipov sa odvíja od počtu ich jadier. Kým 16 jadrová G210M so 64 bitovou pamäťovou zbernicou má 14 wattový príkon, 96 jadrová GTS 260M so 128 bitovou zbernicou spotrebuje takmer trojnásobok energie. Nové čipy by sa mali v notebookoch objaviť už v priebehu tohto roka.