T-Mobile zlacňuje roaming, mení tarifikáciu

Letný Roaming je nová služba v ponuke operátora, ktorá od dnes do konca septembra cenovo zvýhodňuje hlasové služby a esemesky v krajinách EÚ, Chorvátsku, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Novinkou je zmena frekvencie tarifikačných impulzov v prospech

15. jún 2009 o 15:25 Milan Gigel

zákazníkov.

Po prvej minúte bonusy

Služba Letný Roaming je dostupná pre všetkých, ktorý používajú jeden z paušálov z portfólia Viac, Relax, Podnikateľ, iTariff alebo Vo veľkom. Okrem zvýhodnených taríf pre hlasové služby zo zahraničia sa so službou spájajú dva bonusy, ktoré sú aktívne po prvej minúte hovoru v slabej prevádzke. Ide o 50 precentnú zľavu na hovory z Chorvátska a 25 percentnú zľavu pre hovory z ostatných krajín.

Prechodné obdobie so zľavou Od 15. do 30. júna 2009 sa budú uplatňovať zľava 25% na odchádzajúce hovory po prvej minúte v krajinách EÚ z platného cenníka služby Euro roaming – cena minúty hovoru so zľavou klesne na 0,411 eur v slabej prevádzke a 0,547 v silnej. Za minútu prichádzajúcich hovorov zaplatíte po celý deň 0,262 eura. Za esemesky účtuje operátor 0,335 eur, za ememesky 0,392.

Zóny Krajiny Čas Hovory Správy ODCH PRICH SMS MMS Zóna 1 EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko 17-6 hod. 0,411 € 0,262 € 0,355 € 0,392 € 6-17 hod.



0,547 € 0,262 € 0,355 € 0,392 €

Po regulácii ešte výhodnejšie, esemesky pre každého

Aj od 1. júla 2009 bude platiť v rámci služby Letný roaming zľava 25% na odchádzajúce hovory po prvej minúte v krajinách EÚ, avšak z nového, výhodnejšieho cenníka služby Euro roaming – cena minúty hovoru klesne v slabej prevádzke na 0,384 eur, v silnej zaplatíte 0,512 eur. Za prichádzajúce hovory účtuje operátor minútovú tarifu 0,226 eur. Výrazné zlacnenie sa týka esemesiek, ktorých cena klesá na 0,131 eur. Ememesky zostávajú na pôvodnej úrovni 0,392 eur.

Zóny Krajiny Čas Hovory Správy ODCH PRICH SMS MMS Zóna 1 EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko 17-6 hod. 0,384 € 0,226 € 0,131 € 0,392 €



6-17 hod. 0,512 €



0,226 € 0,131 € 0,392 €

Aké budú tarify mimo EÚ?

V rámci služby Letný roaming bude platiť zľava 50% z Chorvátska po 1. minúte odchádzajúceho hovoru počas celého obdobia (od 15. júna do 30. septembra). Ostatné ceny sú platné nasledovne:

Zóny Krajiny Čas Hovory Správy ODCH PRICH SMS MMS Zóna 1 Chorvátsko 17-6 hod. 0,968 €



0,989 € 0,392 € 0,392 € 6-17 hod. 1,935 €



0,989 € 0,392 € 0,392 € Zóna 2 Zvyšok Európy, USA 0-24 hod. 1,935 €



0,989 € 0,392 € 0,392 € Zóna 3 Ostatné krajiny a siete 0-24 hod. 3,91 €



1,935 € 0,392 € 0,392 €

* - cena platí po 1. minúte

Tarifikácia sa mení k lepšiemu

Od 1. júla 2009 sa skracuje aj tarifikácia hovorov: pri odchádzajúcich hovoroch sa bude uplatňovať sekundová tarifikácia po 30 sekundách hovoru a pri prichádzajúcich hovoroch sa bude uplatňovať od prvej sekundy.