Čína cenzuruje web ukradnutým softvérom

Softvér, ktorý Čína predpísala ako povinnú výbavu každého počítača, ktorý sa predá v krajine obsahuje podstatnú časť kódu ukradnutú z iného softvéru. Tvrdia to vývojári softvéru CyberSitter, ktorý je už niekoľko rokov v predaji v USA.

15. jún 2009 o 10:20 Milan Gigel

Aby v tom neboli iba obvinenia firmy samotnej, skúmaním kódu sa zaoberala aj univerzita v Michigane. Tá tvrdenia firmy potvrdila. V distribučnom balíku sa nachádzajú nielen rozsiahle fragmenty kódu komerčného softvéru, ale aj databázy zakázaných webov, sériové čísla starších verzií softvéru, či informačný bulletin určený pre používateľov.

Čínski vývojári tvrdia, že ide o ich vlastný vývoj a po žiadnom hotovom riešení z internetu nesiahli. Ako je možné, že vzniklo až príliš mnoho zhôd vysvetliť nevedia.

Vyskytol sa tu však ešte jeden problém. Distribuovaná verzia filtra pre osobné počítače má niekoľko bezpečnostných dier, ktoré umožňujú útočníkom preniknúť do počítačov so sprevádzkovaným softvérom. Do obehu sa preto dostáva aktualizovaná verzia, ktorá má problém odstrániť.