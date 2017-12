Slovenskí piráti sa budú zaujímať o vládne limuzíny

V programe slovenskej Pirátskej strany nájdete okrem internetových tém aj to, čo nemá žiadna iná pirátska strana na svete. Zabezpečiť chce napríklad aj "Stop nákupu luxusných limuzín" a boj proti organizovanému zločinu.

Program Pirátskej strany a jej webové stránky sú dostupné na internete od soboty. Pripravný výbor, ktorý onedlho začne zbierať 10-tisíc podpisov potrebných pre registráciu strany, zatiaľ poodhalil svoj volebný program.

Piráti o autorských právach: päť rokov je dosť

Jadro tvoria tri témy, s ktorými prišla ako prvá švédska Piratpartiet, s ktorou má slovenská strana spolupracovať: "reforma autorského práva a copyright zákonov", "obmedzenie patentových systémov" a "rešpektovanie práva na súkromie".

"Vydavateľstvá a nahrávacie spoločnosti počítajú s tým, že sa im vynaložené náklady a hlavná časť zisku vráti max. do 2 rokov a preto dnešné podmienky copyrightu sú jednoducho absurdné. Nikto nepotrebuje zarábať peniaze 70 rokov po jeho smrti," píše strana vo svojom programe. "Päť-ročný copyright pre komerčné použitie je viac ako dostačujúci. Nekomerčné použite by malo byť voľné od prvého dňa."

O farmaceutických patentoch tvrdí to, čo švédski kolegovia: "bránia možnostiam výskumu záchrany životov, nútia vedcov a výskumníkov k uchovávaniu ich vynálezov až do ich patentovania namiesto toho, aby sa s nimi podelili so zvyškom vedeckej komunity" a "zabíjajú ľudí v krajinách tretieho sveta každý deň".

K téme anynomity na internete, o ktorú chcú bojovať program pridáva: "hory dát o občanoch v rukách štátu nesmú padnúť za obeť zvedavosti a hlade po moci jednotlivých skupín."

Stop vládnym limuzínam

Slovenskí piráti budú narozdiel od svojich zahraničných kolegov bojovať aj za ďalšie témy. Aj také, ktoré sa teraz negatívne dotýkakú práve internetových pirátov: napríklad "vymožiteľnosť práva", alebo "boj proti organizovanému zločinu". Stránky pritom zatiaľ neponúkajú žiadne konkrétne kroky, ktoré by k tomu mali prispieť.

"Možno to znie ako populizmus, ale nás uráža a príde nám doslova a do písmena ako drzosť a výsmech, ak naši ústavní činitelia nakupujú z daní ľudí superluxusné a superdrahé lizmuzíny, za aké by sa nemuseli hanbiť arabskí šejkovia, nehovoriac o prevádzkových nákladoch a spotrebe takýchto automobilov," píše sa v oficiálnom programe v sekcii "Stop nákupu luxusných limuzín".

V ďalších témach programu dominujú výstavba diaľníc, transparentné a jednoduchšie čerpanie eurofondov, voľby cez internet, využívanie open sourcu v štátnej správe, alebo kontrola štátu občanmi.