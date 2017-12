Surfujeme: farboslepý svet, encyklopédia bez slov

Ako vyzerajú farby ak sa zastaví čas a ako vnímajú svet farboslepí? Povieme si ako značiť svoje fotografie, ako vyzerá encyklopédia bez slov, zistíme čo píšu celebrity, vyrobíme si kalendáre na plochu a prenesieme súbory z počítača na počítač.

13. jún 2009 o 7:15 Milan Gigel

Ako vidia svet farboslepí?



Možno o tom neviete, ale určite nie čiernobielo. Na stránke http://www.vischeck.com/ si môžete nasadiť virtuálne okuliare, aby ste videli svet v iných farbách. Možno práve tam prídete na to, že na vašom webe navigácia splýva text navigácie s pozadím.

Označte svoje fotografie



Prestalo vás už baviť, že vám stále niekto kradne fotografie z blogu a používa ich tam, kde sa vám to nepáči? Aj bez toho, aby ste použili grafický editor, môžete ich vybaviť vodotlačou vo forme textu alebo obrázku. Stačí ak navštívite stránku http://www.watermark.ws/ a ste za vodou.

Farby v pohybe



Čo sa stane ak zastane čas v momente, ktorý ľudské oko nestihne zachytiť? Našťastie máme rýchle fotoaparáty a dokážeme to zistiť. Zaujímavú kolekciu snímok nájdete na stránke http://www.digitalpicturezone.com/digital-pictures/30-colorful-examples-of-high-speed-bullet-photography/.

Encyklopédia bez jazykových bariér



Obrázky a fotografie neraz povedia viac, ako tisíce riadkov textu. Nový projekt http://www.fotopedia.com/ je vizuálnou encyklopédiou pre všetkých. Zvolíte si heslo a pred vami sa objavia desiatky fotografií, ktoré vám povedia viac. Radi fotografujete? Potom môžete svojimi snímkami prispieť aj vy.

Kalendáre na plochu



Zoberte obľúbenú fotografiu, nahrajte ju na server http://bighugelabs.com/flickr/wallpaper.php a nechajte si vygenerovať pozadie na plochu s kalendárom. Sami si môžete zvoliť výstupné rozlíšenie, ale aj farby kalendára. A ak máte dosť času, môžete sa predzásobiť na celý rok.

Z počítača na počítač



Preposielanie súborov medzi počítačmi môže byť bez špeciálnych softvérov zložité a zdĺhavé. Stránka http://www.filesovermiles.com/ ponúka jednoduché riešenie. Zvoľte súbor zo svojho disku a vygenerovaný odkaz prepošlite na druhý počítač. Oba počítače vytvoria medzi sebou P2P sieť a dáta poputujú medzi nimi bez toho, aby museli cestovať cez server.

Čo píšu celebrity?



Aj celebrity používajú Twitter na to, aby vysielali do sveta to, čo majú na jazyku. Ak ste pravidelnými čitateľmi bulváru, možno vás zaujme projekt http://www.celebritytweet.com/.