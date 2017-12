Obedná pauza: prekreslite

15. jún 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Sketchpad DX musíte farbičkou obtiahnuť predkreslený obrázok. Čím tenšiu čiaru zvolíte a čím rýchlejšie vám to pôjde, tým viac bodov dosiahnete. Rozhodne sa ale treba triafať do predlohy, ak totiž linky povediete mimo nej, hra váš výtvor neuzná a nepustí vás do ďalšieho kola, kým nie ste hotoví na sto percent.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.