Malá veľká zbraň na srdcové choroby

Na svete je nový typ zhluku nanočastíc, ktorý sľubuje účinnú liečbu aterosklerotických plakov v cievach. Tie sú jednou z hlavných príčin kardiovaskulárnych ochorení.

16. jún 2009 o 10:44

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA to napísal sedemčlenný tím Erkkia Ruoslahtia a Matthewa Tirrella z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare.

Kardiovaskulárne čiže srdcovo-cievne choroby sú v ekonomicky rozvinutých krajinách v pozadí takmer tretiny úmrtí. Táto chmúrna bilancia volá po nových liečbach.

„Saponátovo" proti ateroskleróze

V rámci kardiovaskulárnych ochorení hrá veľmi veľkú úlohu ateroskleróza. Na stenách tepien sa pri nej vytvárajú plaky. V konečnom dôsledku môžu spôsobiť srdcový záchvat a mŕtvicu.

Erkki Ruoslahti a Matthew Tirrell s kolegami vyvinuli nový prostriedok, ktorý sa podľa predbežných pokusov javí ako účinná zbraň proti plakom. Ide o nanočasticovú micelu.

Micela je guľovitý zhluk molekúl chemických látok, ktoré prejavujú takú či onakú povrchovú aktivitu, v kvapaline. Naznámejšie sú zrejme micely v čistiacich a pracích saponátoch.

Spoluvedúci tímu Erkki Ruoslahti koordinoval najmä biomedicínsku stránku veci...

Foto: UCSB

...kým technickú druhý spoluvedúci Matthew Tirrell.

Foto: UCSB

Bielkovinový navádzač

Kalifornský tím si dal za úlohu syntetizovať nanočastice na báze lipidov (tukov), ktoré by sa v podobe micely dali cielene dopravovať k aterosklerotickým plakom. A podarilo sa!

V súčasnosti už disponujú najmenej jedným „navádzacím" peptidom čiže zlomkom bielkoviny. Jeho zložkami sú aminokyseliny cysteín, arginín, kyselina glutámová, lyzín a alanín.

Nachádza sa na povrchu micely a spoľahlivo ju usmerňuje k plakom. Viaže sa totiž na bielkoviny v jemných zrazeninách krvnej plazmy, ktoré vznikajú na vonkajšej strane plakov.

Na myšiach to funguje

Bádatelia to overili na myšiach. Stravou s vysokým obsahom tuku im vyvolali aterosklerotické plaky. Potom myšiam vstrekli nanočasticové micely, ktoré nechali obiehať v cievach približne tri hodiny.

Ukázalo sa, že micely pokrývali celý povrch plaku a nielen to: sústreďovali sa najmä na mieste, kde plak prilieha k normálnemu tkanivu, je najtenší a má najväčší sklon odtrhnúť sa.

Práve v tom spočívajú spomenuté vážne, potenciálne smrteľné zdravotné komplikácie. Odtrhnutý či prasknutý plak totiž môže upchať cievu a tým narušiť krvný obeh.

Cielené nanočasticové micely môžu dopravovať na plaky diagnostické prostriedky a najmä lieky. Tím to už dokonca úspešne vyskúšal so známym liekom hirulog, ktorý pôsobí proti zrážaniu krvi.

Hlavné zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition z 1. júna 2009; Komuniké University of California at Santa Barbara zo 4. júna 2009.