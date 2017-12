Orange má dve novinky pre Prima karty

V portfóliu profilov Prima Variant pribudla dvojica programov, ktoré zvýhodňujú používanie hlasových služieb a posielanie krátkych správ v sieti operátora s týždenným a 30-dňovým predplatným.

11. jún 2009 o 21:30 Milan Gigel

Prima Variant Nekonečný Víkend umožňuje bezplatné telefonovanie a esemeskovanie v sieti operátora počas víkendov. Za 7 dňovú aktiváciu služby zaplatíte 90 centov, 30 denné zvýhodnenie vás vyjde na 3,60 eura.

Prima Variant Majster zvýhodňuje volanie v slovenských sieťach a odosielanie krátkych správ v sieti operátora. Za 1,25 eura získate na 7 dní bezplatné víkendové esemesky a ememesky v sieti operátora a 12 centovú minútovú tarifu pri volaní do domácich sietí. Zakaždú esemesku do domácich sietí zaplatíte 9 centov, za ememesku štvrť eura. Ak si službu aktivujete na 30 dní, bude vás to stáť 3,6 eura.