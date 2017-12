Najrýchlejšie na svete sú kolibríky

12. jún 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Kolibríky Calypte anna sú rýchlejšie ako raketoplány. Ak by sa do úvahy bral pomer ich veľkosti a dosahovaných rýchlostí.



BRATISLAVA. Kolibríky sú najrýchlejšie zvieratá na planéte. Tím vedcov z Kalifornskej univerzity tvrdí, že ak by sa vzal pomer veľkosti a rýchlosti kolibríka Calypte anna a napríklad raketoplánu vstupujúceho do atmosféry Zeme, tak kolibríky sú rýchlejšie. Kolibrík je dokonca rýchlejší ako sokol, ktorý sa strmhlav vrhá na svoju korisť.

Asi desaťcentimetrový kolibrík dokáže za sekundu prekonať asi 385-násobok dĺžky svojho tela. Podľa zoológa Christophera Jamesa Clarka to znamená, že za sekundu dokáže preletieť až 27 metrov.

Podľa britského denníka Daily Telegraph je tento severoamerický kolibrík rýchlejší aj ako stíhačky ľudí, keď ich piloti použijú prídavné spaľovanie. Pri rýchlosti asi 90 kilometrov za hodinu tak tento vtáčik dosahuje preťaženie asi 10 G. Bojoví piloti by pri takomto preťažení stratili vedomie.