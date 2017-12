"Malé hry" pre Xbox 360 môžu mať maximálne 2 GB

11. jún 2009 o 15:00 Ján Kordoš

Lenže ani to nestačí mnohým vývojárom a „malé“ hry, ktoré si stiahnete a zahráte, sa postupne rozširujú. Ak si chcel Microsoft udržať exkluzívny vývoj niektorých projektov, musel zvýšiť maximálny limit, ktorý je tentoraz skutočne ohromný – 2 GB dát. Niektoré nové projekty by sa totiž do pôvodného limitu nezmestili: Portal: Still Alive (629 MB), Shadow Complex (800-900 MB), Super Street Fighter II Turbo HD Remix (368 MB), Watchmen: The End is Nigh (1 GB).

Microsoft tento krok komentoval ako nutnosťou pre zvyšovanie kvality distribuovaných hier. Otázkou však zostáva, či tieto maličké hry, zostanú ešte malými projektmi za čo najnižšiu cenu. Taktiež je úsmevné, že pre istú kvalitu sme sa dokázali baviť pri hrách, ktoré mali veľkosť niekoľkých MB – maximálne desiatky, avšak pri herných konzolách to neplatí a pokým to nemá v názve minimálne HD, ani sa to neoplatí vydávať.

