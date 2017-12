Websupportu polícia vrátila zhabané harddisky. Po dvoch rokoch

11. jún 2009 o 13:32 Tomáš Ulej

Dva roky trvalo slovenskej polícii, kým vyšetrila zhabané hardisky webhostingovej spoločnosti Websupport. Tie mali byť napojené na prípad hackerského útoku na Národný bezpečnostný úrad. Nič jej však nedokázala. Firmu pritom skoro priviedla do krachu.

Zhabanie pred dvoma rokmi vyvolalo veľkú kritiku verejnosti. Majitelia 3500 internetových domén sa nevedeli dostať ku svojim stránkam, mnohé firmy prišli o celodenné tržby. Informáciu o vrátení harddiskov prinieslo Živé.sk.

O prípade sme sa rozprávali s Michalom Trubanom, konateľom spoločnosti Websupport.

Polícia Vám včera po dvoch rokoch zadržania vrátila vaše harddisky. Aké problémy to vašej firme spôsobilo?

Problémy nám to už teraz nerobilo vlastne žiadne, keďže sme si vedeli poradiť aj bez nich. Teraz sú už pre serverové riešenia, ktoré robíme, vlastne nepoužiteľné.

Koľko dát asi bolo na tých diskoch, dá sa to odhadnúť?

Ak si správne pamätám, bolo to okolo dvoch terabajtov.

Dozvedeli ste sa vlastne niekedy, čo presne v súvislosti s kauzou NBÚ mali u vás hľadať?

Ak si správne pamätám, tak na príkaze mali IP adresu jedného z našich serverov, ktorú získali z nejakých logov. A keďže vtedy nepochopili, že sa jedná o hostingové servery kde sú tisícky klientov, mysleli si, že sa dostali k správnemu serveru. A keďže nevedeli určiť, ktorý to je, zobrali všetky. Veď s tým prípadom neskôr zaistili počítace u veľa ďalších ľudí, ktorí s daným prípadom nemali nič spoločné.

Vtedy, prvé hodiny od zadržania serverov ste hlásili dosť významné problémy u klientov, ktorým nešli webové stránky, nebežal im biznis a podobne. Poškodil vás tento incident? Odišli od vás klienti? (Lebo je pravda, že iní zase na Vašu podporu k vám prechádzali.)

Áno, odišlo viacero klientov a jeden väčší. Ostatní ostali a dokonca jeden z väčších klientov k nám prišiel až po incidente. Keď som sa ho pýtal, že na základe čoho si vybral naše služby, tak povedal, že keď som sa dozvedel, že Vám polícia zobrala servery, tak som si povedal, že musíte byť veľmi dobrí, keď Vám musia brať servery. Túto kauzu sme nakoniec prežili v poriadku. Ale hlavne vďaka obrovskému tlaku, ktorý sa na nich vyvinul a rýchlemu vráteniu serverov. Keby ich držali ešte 1-2 dni viac, firma by skrachovala.

Vy ste vtedy avizovali aj nejaké právne kroky, ako to nakoniec skončilo? Dá sa vôbec brániť voči podobným zásahom polície?

My sme podali prostredníctvom nášho právnika sťažnosti na inšpekciu, prokuratúru a podobne. Taktiež sme vyzvali všetkých klientov, že ak chcú, môžeme postupovať spolu. Na všetky sťažnosti prišla zamietavá odpoveď. Následne sme sa rozhodli, že nemá význam ísť do súdneho sporu. Keďže servery boli nakoniec vrátené a veľmi ťažko by sa vyčísľovali straty. Tých pár diskov je pre nás nepodstatných.

Myslím však, že dnes už sú opatrnejší a už by nezobrali nikomu všetky servery. Brániť sa však voči polícii prakticky nedá, keďže občan má tieto úkony právo len strpieť.

Keď sa na celú "kauzu" pozriete s odstupom, zmenilo sa vďaka nej niečo na Vašom postoji k polícii, k štátu, alebo k webhostingovému biznisu? Cítite hnev, alebo teraz už len satisfakciu?