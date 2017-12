Herný Hobbit zatiaľ nebude

11. jún 2009 o 9:30 Ján Kordoš

Keďže sa začína pracovať na filmovom Hobbit-ovi, kde sa na režisérskej stoličke tlačí vedľa Petera Jacksona (Bad Taste, trilógia Pána Prsteňov, King Kong) i Guillermo del Toro (Mimic, Hellboy 1 a 2, Faunov Labyrint), ktorý je ešte väčším fanúšikom hier ako Jackson (ten chce dostať na plátna Halo, zatiaľ však neúspešne pre nedostatok finančných prostriedkov), vyrojili sa otázky, či sa náhodou neobjaví Hobbit aj v hernej podobe.

Del Toro v jednom zo svojich rozhovorov uviedol, že by bol veľmi rád, keby sa tak stalo, no podľa jeho slov by sa to do vydania filmu nestihlo. Zatiaľ sa síce neoficiálne hovorí o tom, že by sa film Hobbit (prvý i druhý diel) mal objaviť až v roku 2012, takže času by bolo teoreticky dosť, no del Toro rázne odmietol pracovať na hre, ktorá by nebola tak kvalitná ako si to predstavuje aj on. Momentálne majú plné ruky práce s filmovým Hobbitom a herný sa objaví možno neskôr.

Ak si myslíte, že del Toro patrí medzi hráčov, ktorí sa radi pochvália drvením Hľadania mín, ste úplne vedľa. Najviac sa mu totiž páči Shadow of the Colossus, miluje Bioshock a obdivuje hračku Flower.

Zdroj: Kotaku, VG247