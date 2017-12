Nokia chce nabíjať mobily „zo vzduchu“

Presnejšie povedané, z elektromagnetického smogu. Využíva novú technológiu na to, aby indukčne zozbierané elektromagnetické vlnenie premenila na elektrickú energiu, ktorou by bolo možné dobíjať mobilný telefón.

11. jún 2009 o 9:12 Milan Gigel

Súčasný prototyp dokáže vyrobiť 3 až 5 mW energie, ďalší vývoj by však mohol efektívnosť desaťnásobne zvýšiť. Znamená to, že plné nabitie batérie by trvalo približne 48 hodín. 20 mW energie stačí napríklad na to, aby mobil bežal v pohotovostnom režime bez toho, aby potreboval energiu z batérie.

Cieľom tohto projektu je výrazne predĺžiť výdrž telefónov bez toho, aby sa museli zmeniť vlastnosti batérií, alebo ich spotreba. V kombinácii so solárnymi článkami má technológia nádej uspieť. Viete si predstaviť, že by ste sa v budúcnosti zaobišli bez nabíjačky?