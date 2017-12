Čína zablokovala Bing

Nie kvôli tomu, že vo svojich výsledkoch ponúka prístup k stránkam, ktorých obsah sa nemusí páčiť čínskej vláde, ale kvôli tomu, akým spôsobom obsluhuje služba vyhľadávanie videí.

11. jún 2009 o 7:36 Milan Gigel

Problémom sú automaticky animované náhľady, medzi ktorými sa objavujú aj tituly, ktorých obsah má sexuálny podtón. Regulátori sa obávajú toho, že takéto videá upozornia na seba aj tých, ktorí by si ich za iných okolností nevšimli.

Microsoft sa zatiaľ k zablokovaniu nevyjadril. Či zmení svoju službu pre Čínu, zatiaľ neprezradil. Nebolo by to však po prvý krát, čo by prevádzkovatelia vyhľadávačov našli s krajinou spoločnú reč. Trh je predsa len príliš veľký na to, aby na ňom firmy chýbali.