Grand Ages: Rome - postavte si Rím za jeden deň

Morcheeba kecala - za deň sa Rím (minimálne ten virtuálny) postaviť dá!

11. jún 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Bulharskí vývojári z Haemimont Games už neraz dokázali svoje kvality a názorne predviedli, že stratégie im idú. Hlavne tie budovateľské, kde sa primárne nevenujete plodeniu miliardy panákov a búchaniu kladivom v kôlničke za účelom vyklepania desiatok tankov. Boj sa odsúva na druhú stranu, treba predsa najprv vybudovať vlasť a teda bystrým okom sledovať hospodárenie so zdrojmi, financiami, plniť priania večne nespokojných a ufrflaných občanov. Raz za čas vytiahnete zo skrine zhrdzavený meč a hor sa za najbližší kopec na nepriateľa. Dôraz je však kladený na budovanie impéria ako takého.

Keďže už nejeden šedivý vlas bol vytrhnutý z hlavy recenzentovej, považuje hry spred niekoľkých rokov za dnešné a ešte stále má v pamäti bavkanie sa s Casearom (pôvodne tretím, ale aby nikto neprskal na archaické hry, tak štvrtým), stredoveké budovanie pevnosti v Strongholde (prvom), hladenie si helmy (bez dvojzmyslov, z potešenia z úspešného taktického manévru) v Rome: Total War a takto by sme mohli pokračovať s Children of the Nile, CivCity: Rome, Glory of the Roman Empire a Imperium Romanum. Takmer v každej z uvedených hier sa najprv pekne miešala malta a murári otáčali zadkami miesto toho, aby chlemtali pivo. Povšimnite si však poslednú trojicu: všetko z obdobia Ríma a posledné dve hry dokonca od tých istých vývojárov. Prekvapenie na záver úvodu: stál za nimi bulharský tím Haemimont Games a Grand Ages: Rome sa pôvodne nazývalo Imperium Romanum 2.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Zrejme už začínate šípiť, koľká bije. Keď starecké oko spočinie na obrázku z hry, ťažko rozozná rozdiel medzi dielom prvým a eventuélne druhým. Nie, že by to boli hry na jedno brdo (čo vlastne sú), ale podobajú sa na seba až príliš i napriek minimálnej miere noviniek. Aby to nestačilo a horká slina recenzentova dopadla presne medzi oči: hranie je nudné! Odvážne tvrdenie sprevádzané rozčarovaným pohľadom čitateľa a híkaním z tej drzosti drzej bude vysvetlené aj napriek tomu, že sa to všade hemží sedmičkami.

Vynecháme tutoriály, ktoré si prejdite, vynecháme voľnú hru, pri ktorej môžete zaspávať, ak sa prehadzujete v posteli až príliš dlho a stále nie ste v ríši snov. Dôležitá je kampaň. V nej si vyberiete jedného z piatich zástupcov rodu. Alebo zástupkýň. Pohlavie nezohráva žiadnu úlohu, pretože vybraný panák sa na mape neobjaví, žiadne simsoidné balenie kňazov sa nekoná, takže si ticho sedíte na obláčiku a len vydávate príkazy. Rozdiel medzi panákmi samotnými však už je: jeden vie lepšie obchodovať, tamten zas Janiho Ľuptáka s kelňou pripomína, ďalší sa vie biť, henten kutá v doloch a podobne. Bonusy z toho prameniace využijete neskôr v kampani, pretože medzi jednotlivými misiami si kupujete nielen špeciálne karty (a tie sú pre každý rod iné, využívajúce bonusy rodiny), ale i iné vylepšenia. Super novinka, ktorá síce vplyv na hranie má, avšak že by sa kvôli tomu (niekto) postavil (a zatlieskal), sa povedať nedá. Je to fajn zlepšenie, menu navyše.

Základ hry je totiž v stavaní domčekov. Na začiatku máte predsunutú základňu, vaše hniezdočko lásky, ktoré ak vám vyhorí, nasleduje reštart misie. Takže si ho treba strážiť. Alebo ich postaviť viac. Pohľad na jednu budovu však ukojí málokoho, hor sa na plnenie úloh (za sekundárne dostávate peniažky, ktoré utrácate na kúpu vyššie spomínaných kariet). Spokojnosť občanov v tom a tom smere, postavenie toho a toho, bac-bac barbarskej osade – poznáme to, nič nás neprekvapí. V prvom rade si musíte uvedomiť, že niečo ako dom pre plebs je tu nutnosť a po pár pokusoch (a omyloch) zistíte nemilý fakt, ktorý odsúva vaše staviteľské chúťky do kúta a do popredia sa musí dostaviť chladný pragmatizmus. Každá budova, ktorá niečo robí, musí mať pri sebe (respektíve vo svojom okruhu) aj domček, odkiaľ panáčikovia chodia do práce. Tento rádius je samozrejme obmedzený a že svinsky a teda ukrutánsky ukrutne netreba dodávať.

Takže postavíte farmu. A dom. Postavíte mlyn. A dom. Postavíte pekáreň. A dom. Drevorubačov zrub, tehelňu, lomy na železo, kamene, mramor, farmy na léno, vinice, domček pre prasiatka. A domček ku každej tejto budove. A to sme len pri nutnom minime, ktoré sa vám stará o fyzické zdroje. Každý domček musí mať vo svojom okruhu budovu, z ktorej dostane papanie. Ak nemá papanie, budú jeho obyvatelia veľmi nahnevaní a plamene im z očí šľahajú až tak, že podpália dom. Horiaci domček je najlepšie zbúrať, pretože hasičov si postavíte až pomerne neskoro v priebehu hrania. Ak je domček zbúraný, nemá kto robiť v jednej zo spomínaných budov. A ak to je budova, ktorá vám dodáva papanie do tohto regiónu, prípadne zohráva inú dôležitú úlohu, zbúra sa vám celý systém lusknutím prsta. Aby to nebolo príliš jednoduché, tak postupom času chcú obyvatelia zábavu. Postavíte im krčmu, lenže tá potrebuje k svojmu chodu iných obyvateľov a taktiež príjem mäsa i múky zároveň. A taktiež má obmedzený rádius svojho zábavného pôsobenia na miestne obyvateľstvo. Potom pribudne nutnosť prilákania náročnejších obyvateľov, ktorí chcú víno a handry, no zas vám vedia poskytnúť iné bonusy a všetko to je napokon tak prepletené, že sa vaše staviteľské chúťky rozplynú na jazyku a ostane vám po nich len nechutná, horká pachuť hľadania vhodného kompromisu a totálne odporného ládovania domu vedľa domu.

Ak nie, začne vám to horieť a aby vám nebolo ľúto, chybu môžete spraviť kedykoľvek. Obozretné postupovanie potom pozostáva z klikania a prekrývania rádiusov. Zábava ako s tvorbou grafov v Excely do diplomovej práce a importu do Wordu. Je to zábavné prvýkrát, prípadne pri náhľade na novú mapu, ale postupom času používate a aplikujete na akékoľvek územie tie isté postupy. Expandujete na územia, kde môžete postaviť polia, prípadne uživiť obyvateľov rybolovom. Ak sa chcete niekam presunúť, musí byť v dosahu budova – čiže ak vidíte niekde v diaľke zdroj surovín, treba sa vybaviť vojenskou jednotkou, vybudovať predsunutú základňu (tú môžete postaviť výhradne, ak má pri sebe vojakov), vybudovať niečo, čo produkuje jedlo, priniesť na územie vodu a potom už môžete konečne začať kutať v tom prekliatom mramorovom dole. Obyvatelia sú nespokojní? Oni chcú divadlo, oni chcú školy (funguje upgrade budov a technológií), oni chcú zábavu. A potom ešte aj duchovné vyžívanie sa v božstvách. Mrchy večne nespokojné!

A takto postupujete každou misiou, pričom postupne sa vám odomykajú úlohy nové, niektoré v tých istých mestách, no pokojne sa môžete vybrať do krajiny neprebádanej. Postup je však vždy rovnaký a viac ako jednu mapu denne dá človek príšerne sa nudiaci. Niekedy ani toľko nie. Stále robíte to isté dookola a nie ste unesení staviteľskou eufóriou, pretože ak nepostavíte všetko tak, ako to vyžaduje systém, nastupuje tzv. PKO killer, kedy musíte búrať za každú cenu, inak sa vám ohník rozšíri ďalej a ďalej. Búraniu sa vyhnete iba v prípade zúfalo nudného a schematického postupu vpred.

Čo by mohlo prekvapiť? Boje? Dobre, prebiehajú asi takto: máte rôznych panákov a ak máte čas (toho si nájdete pri hraní habadej) a peniaze (tých máte vždy dostatok, otázkou potreby sú suroviny), môžete jednotku manuálne vycvičiť na vyššiu úroveň. Sek, skok, obrana a už sú panáčikovia v jednotke s hrdým označením Úroveň 2. Toto spravíte štyrikrát a samohana je na svojom konci, ďalšie skúsenosti a zlepšenie vlastností získajú vojaci len priamo v boji. A ten prebieha ako, deti večne optimistické a čakajúce zázraky? No tak, že sa najprv pozriete, či máte viac oddielov jednotiek ako protivník a ak áno, tak všetko označíte, kliknete na grupu protivníkovu, oni sa k sebe priblížia, nastane skrumáž, telo na telo, polygón cez polygón, nič nevidíte, nič neviete ovplyvniť a aby bol tejto vety aj koniec, tak sa len pozeráte na tú skrumáž, držíte vašim palce, päste a iné časti tela, nech vyhrajú. Tramtadadá, boj. Vždy je dobré mať vycvičených panákov, rôznych panákov a čo najviac panákov.

Nadšenie zatiaľ žiadne, ale je tu jedna vec, pre ktorú môžeme slastne zamľaskať. Technické spracovanie. Grafika je nádherná, nad mapou rotujete, nakláňate ju, približujete sa a celé si to užívate pri zmene kvázi denného cyklu. Detailné textúry a krásna architektúra rímskych budov má neoceniteľné čaro, ktoré by prekonala azda len hra zo starovekého Egyptu. Všade je čisto, panáčikovia chodia po uliciach a vy sa aspoň máte na čo pozerať, kým sa pred vami nečakane nezdvihne klávesnica a nedá vám facku. Nech to totiž vyzerá akokoľvek (a tentoraz fakt pekne), hra je to nudná a skutočnú hrateľnosť technické spracovanie nerobí. V pozadí hra pohodová muzika neženúca nikoho vpred. Najskôr ju nevnímate, neskôr ignorujete. To isté funguje aj so zvukovými efektmi, len pri nich je sklamanie o trochu väčšie. Budovateľská stratégia zo starovekého obdobia potrebuje mať síce chytľavé motívy (čo žiaľ Grand Ages: Rome nemá, ale aspoň to je hudba priemerná), ale zároveň vaše mesto musí žiť. Nielen vizuálne. Nikde nepanuje ruch, na farme prasiat sa nekrochká tak ako by sa malo, ľudia na uliciach nehromžia, vietor nad morom neduje. Je to proste slabo ozvučené, ambientné audio je na bode mrazu.

Dobre, dobre. Napokon to až tak zlá hra nie je, dokonca si zaslúži aspoň mierne vytiahnuť bradu nad bolestný priemer. Ale len mierne, pretože toto ste už jednoducho museli nie raz hrať a pri všetkej úcte k vývojárom i v omnoho zábavnejšej forme. Isteže, na toto sa pozerá výborne, ale krivka zábavy začne klesať prirýchlo a až príliš strmo. Keby hra prešla trochu viac do hĺbky a ponúkla možnosť sledovanie konkrétnych obyvateľov vlastného mesta. Ale nie, ona je na prvý pohľad komplexná, no vo vnútri povrchná a nudná. Čo s tým spraviť? Pozrite, Grand Ages: Rome stojí nemalý peniaz (minimálne 35€) a za ten si kúpite Caesara 4, Glory of the Roman Empire, Imperium Romanum a ešte vám zostane i na fľašku dobrého vína. O nič neprídete. Ak však bude stáť Grand Ages: Rome menej, prípadne to bude ako bonus k niečomu, pôjde o príjemné spestrenie na pár desiatok minút denne. Hodiny a hodiny však pri hre presedieť dokáže len nudiaci sa masochista.