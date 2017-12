Neoficiálne: Neverwinter Nights mieri do online sveta

10. jún 2009 o 18:05 Ján Kordoš

Práve posledný krok spravilo Atari vďaka decembrovej akvizícii vývojárskeho štúdia Cryptic Studios, ktoré plánuje v septembri vydať PC verziu Champions Online (verzia pre X360 bude nasledovať neskôr) a na apríl 2010 sa otvoria nekonečné svety Star Trek Online. Tvorcovia úspešného City of Heroes toho teda majú na chrbte dosť, no podľa Variety by to nemalo byť ešte všetko. Zatiaľ neoznámeným a oficiálne nepotvrdeným (Atari zatiaľ nereagovalo na tieto fámy) novým MMO projektom by malo mať základy v Dungeons & Dragons licencii. Nejde o nič iné ako online podobu Neverwinter Nights, ktoré by sa mohlo na hernom trhu objaviť v roku 2011.

Atari podľa Variety získalo Cryptic Studios práve kvôli tomuto projektu, ktorým sa chcú presadiť na lukratívnom MMO trhu. RPG séria Neverwinter Nights sa zatiaľ dočkala dvoch dielov (a hneď niekoľkých datadiskov), pričom prvý diel vytvorilo Bioware (momentálne pracujú okrem iného na svojej prvej MMO hre Star Wars: The Old Republic) a na dvojke pracovalo Obsidian Entertainment. Či napokon bude druhý D&D online svet skutočnosťou, sa dozvieme neskôr. Zatiaľ je o tom priskoro hovoriť, no Atari by si malo veľmi dobre rozmyslieť, do ktorého dlhodobého projekty investuje svoje financie. Nemá ich mnoho a jeden nepodarený, dlhú dobu vytváraný AAA projekt by ich mohol úplne položiť.

Zdroj: Gamespot,Variety