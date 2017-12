The Sims 3 najpredávanejšou PC hrou roku?

10. jún 2009 o 17:25 Ján Kordoš

Podľa odhadov by mohlo ísť o najlepšie predávaný PC projekt tohto roku. Náš pohľad na toto pokračovanie vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa. Celá séria The Sims už vygenerovala zisk vyše 4 miliard amerických dolárov od svojho uvedenia na trh v roku 2000. Niet sa čomu čudovať, celkovo sa predalo už viac než 100 miliónov kusov hier, prídavkov, expanzií a iných rozširujúcich balíkov značky The Sims.

Dá sa očakávať, že tretí diel bude generovať ešte väčší zisk ako predchodcovia a nebude k tomu potrebovať more datadiskov: už teraz sú totiž prístupné nové predmety do hry, ktoré si kúpite za skutočné peniaze. Či bude systém mikrotransakcií fungovať, ešte ukáže čas, no zatiaľ došlo k siedmym miliónom stiahnutí užívateľskeho obsahu, takže systém budúcnosť rozhodne má. Zatiaľ je síce ešte v plienkach, no Electronic Arts naň vsádza viac a viac. A podľa prvých ohlasov a výsledkov z The Sims 3 to nie je krok vedľa.

Zdroj:PR