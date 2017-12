Guybrush Threepwood a Monkey Island sa vracia na PC

10. jún 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Smoliar Guybrush tentoraz privolá na svoje okolie skutočne krutú kliatbu a premení všetkých pirátov na zombíkov. Všetko treba odčiniť a jednoduché to nebude. Na scéne sa objaví aj hlavný zloduch, pirát LeChuck či naša milá Elaine. Základy hry sú postavené na adventúrnom zbieraní predmetov, ich skúmaní a následnom používaní. Do popredia vývojári dávajú informácie o tom, že na Tales of Monkey Island pracujú aj bývalí tvorcovia prvých dvoch dielov, takže by sme sa mali radovať. Po prvých uvoľnených screenshotoch však musíme smutne konštatovať, že napriek tomu, že na hre pracujú skúsení vývojári, bude ďalšie dobrodružstvo Monkey Islandu renderovanej grafike, ktorá zvíťazila nad ručne kreslenými scenériami. Zatiaľ dokonca ani v Telltale Games nevedia aký systém ovládania napokon zvolia. Po klávesnicovom extempóre v štvrtom Escape from Monkey Island by sme radšej privítali klasické ovládanie myšou, no všetko je zatiaľ otvorené. Tales of Monkey Island sa vyvíja pre PC a Nintendo Wii. Nadšenie či zhrozenie? Zatiaľ žiaľ prevláda druhý pocit.

