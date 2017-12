Futbalová FIFA 10 sa predstavuje

S úctyhodným zoznamom 25 medzinárodných ocenení na konte pre FIFA 09, zverejnila spoločnosť Electronic Arts prvé informácie o novom pokračovaní svojej komerčne najúspešnejšej futbalovej série, ktorá vychádza pod značkou EA SPORTS.

10. jún 2009 o 13:10 Ján Kordoš

S úctyhodným zoznamom 25 medzinárodných ocenení na konte pre FIFA 09, zverejnila spoločnosť Electronic Arts prvé informácie o novom pokračovaní svojej komerčne najúspešnejšej futbalovej série, ktorá vychádza pod značkou EA SPORTS. V odpovedi na ohlasy spotrebiteľov, ktorí vzišli z vyše než 275 miliónov odohraných onlinových zápasov, prinesie FIFA 10 nový štandard autenticity. To sa dosiahne najmä vyladením herného systému a ďalšími inováciami, ktoré hru FIFA 10 posunú na pozíciu dokonalejšieho a inteligentnejšieho futbalového simulátora.

Základné prvky herného systému na ihrisku boli zdokonalené tak, aby FIFA 10 maximálne reflektovala skutočnú podobu futbalu. Ide hlavne o sofistikovanejšie ovládanie lopty a fyzikálne interakcie medzi futbalistami. Okrem toho sa teraz hráči pohybujú a správajú realistickejšie a lepšie si hľadajú pozície. Pri útočnej činnosti efektívnejšie analyzujú svoje okolie, kľučkujú v snahe nedostať sa do ofsajdu, prirodzene si vytvárajú priestor pre prihrávky a využívajú širšie spektrum ofenzívnych akcií.

V obrane potom nové koncepty, ako je prioritná voľba postavenia, umožňujú obrancom vyhodnocovať viac možností riešenia rôznych situácií. Spoluhráčom opustený post je tak vždy potenciálne pokrytý. Pribudlo aj určovanie smeru sklzu, nátlakové bránenie a hráči rovnako vedia logickejšie a aktívnejšie upratať loptu mimo ohrozenie.

Z bránenia sa tak vo FIFA 10 stáva skutočne taktická disciplína. Veľký počet vylepšení a jemných úprav inteligencie brankárov sa prejavuje v podobe lepšie načasovaného a účinnejšieho vybiehania z bránky a realistických zákrokov.

„K ďalšej inovácii FIFA 10 spôsobom, aký našich fanúšikov zaujíma najviac, sme úplne využili ohlasy z vyše ako 275 miliónov zápasov odohraných on-line,“ uviedol Andrew Wilson, viceprezident a výkonný producent série FIFA. „Počúvali sme pripomienky hráčov a odpovedali sme im v podobe vylepšeného ovládania futbalistov, ich reakcií a inteligencie a vytvorili sme to, čo pokladáme za najautentickejšiu futbalovú videohru na svete.“

Vyváženejšie kolmé prvky vzduchom, inteligentnejší brankári, realistickejší systém streľby s nižšou frekvenciou zasahovania bránkových tyčí, tréningový areál k vypilovaniu herných schopností a dokonalejší futbalový zážitok aj vďaka menej prerušovanej hre a rýchlo rozohrávaným priamym kopom sú len jednými z mnohých vecí, na ktoré hráči poukázali a ktoré sú vo FIFA 10 vyriešené.

Tri z predstavených inovácií FIFA 10 boli vyvinuté za účelom zmeny ovládania postáv futbalistov. Vôbec prvý skutočný systém driblovania s loptou v rozsahu 360° dáva hráčom možnosť lepšie kontrolovať loptu a lepšie tak nachádzať voľné priestory medzi obrancami, čo predtým úplne nefungovalo. S podporou úplne novej technológie animácií môžu teraz šikovní dribléri prejsť cez obrancu s využitím vysoko citlivého bočného vedenia lopty.

Inovatívny koncept s názvom Freedom in Physical Play (Voľnosť vo fyzickej hre) umožňuje hráčom driblovať do väčšej šírky a nové zdieľanie kolízií produkuje súboje o loptu medzi útočníkom a obrancom, ktoré sú variabilnejšie, prepracovanejšie a menej predvídateľné. FIFA 10 rovnako obsahuje zdokonalené pokračovanie široko populárneho Manažérskeho módu s vyše ako 50 zásadnými vylepšeniami, zahrňujúcimi nový realizmus zápasov, vierohodnejšie hráčske prestupy, prevádzané na základe väčšieho počtu rozhodovacích kritérií a krivku výkonnostného rastu futbalistov, ktorá lepšie odpovedá skutočnosti. Nové herné módy a inovácie obľúbeného módu Be A Pro budú predstavené v nasledujúcich mesiacoch.

FIFA 10 vyjde celosvetovo na jeseň 2009 vo verziách pre PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 2, Nintendo DS, Playstation Portable a mobilné telefóny.

Zdroj: PR