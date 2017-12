Max Payne 3 so závislosťou na liekoch na výlete v Sao Paulo

10. jún 2009 o 12:15 Ján Kordoš

Tretí diel bude mať na starosti Rockstar pre zaneprázdnenosť pôvodných tvorcov a je len škoda, že hra nebola ani len zmienená na hernej výstave E3. Prvé informácie sa totiž objavujú paradoxne až po nej. Herný magazín Game Informer prichádza s ďalším exkluzívnym odhalením. Max Payne 3 nám tentoraz predstavuje hlavného hrdinu v úplne inej podobe, než sme ho doposiaľ poznali.

Z oholeného bývalého policajta s hustou hrivou čiernych vlasov sa stala troska: plešatý muž závislý na liekoch proti bolesti určite v nikom neevokuje dojem sladkého hrdinu, ktorý má zachrániť svet. Maxovi o to určite ani nepôjde. Jeho závislosť na liekoch sa často prejaví aj v hre, takže sa zrejme môžeme tešiť na pasáže, v ktorých sa prejavia jeho abstinenčné príznaky. Zápletka nás zavedie do Južnej Ameriky, konkrétne do Sao Paula, pričom prostredie vývojári prirovnávajú k pestrému Uncharted 2. Veríme, že napokon hra nebude hýriť všetkými možnými farbami, ponurosť a depresia pôvodných dvoch dielov totiž nemala chybu.

A áno, my chceme i nočný dážď a neónmi osvetlené mesto. Z ostatných informácií už len vieme, že Max Payne 3 pobeží na internom Rage engine, prvýkrát v sérii bude prítomný i multiplayer, pribudne možnosť skrývania sa za prekážkami, bullet-time (spomaľovanie času) bude krvavý a všetko by sa to malo stihnúť pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 ešte tento rok.

Zdroj: Kotaku,Shacknews