4 veci, ktorých sme sa pri iPhone 3G S nedočkali

Apple tvrdí, že nový iPhone je rýchlejší a lepší ako jeho predchodca. Aj napriek tomu sú tu priania používateľov, ktoré výrobca nevypočul. Tiež máte pocit, že novému iPhonu predsa len čosi chýba? Nie ste sami.

10. jún 2009 o 10:25 Milan Gigel

Troj-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním je fajn, skúste ho však použiť pri slabom svetle. Keďže nepribudol ani xenónový blesk, ani LED reflektor, na fotenie a filmovanie v prítmí môžete zabudnúť. To bolo rečí o tom, ako bude firemné logo na rubovej strane svietiť....







Či chcete alebo nie, na webe sa dnes točí všetko okolo flashu. Či už ide o online hry, videá, alebo celé projekty, ktoré týmto spôsobom riešia aj navigáciu, v prehliadači iPhonu je všetko iné. Flash jednoducho nepozná a tak má aj nekonečný internet bariéry. Čo stojí v ceste, aby sa veci rozhýbali?







Myslíte si, že s rýchlym procesorom by iPhone zvládol spustiť aj dva softvéry naraz? Nuž, nešlo to doposiaľ a nepôjde to ani teraz. Multitasking sa nekoná, takže zabudnite na to, že budete môcť robiť viac vecí naraz.







Každý 3G telefón by mal umožňovať využiť služby siete naplno. S tým akosi súvisia aj videohovory, kde sa očakáva kamera na čelnej strane prístroja. Nevidíte ju? Nevadí, postavte sa oproti zrkadlu, možno zachytíte zadným objektívom svoj obraz v ňom.

Možno sme to mali očakávať. Zázraky sa nekonajú a firme asi stačí toľko, že dala do obehu mobil, ktorý mal takto vyzerať už v momente, keď 3G nastupoval do predaja.