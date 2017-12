Obedná pauza: vyváženie

BallBalance využíva ten najotrepanejší princíp - párovanie troch guličiek rovnakej farby. Musíte ale pritom riešiť aj to, aby priestor, kam ich zhadzujete, zostal vyvážený.

10. jún 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Hra BallBalance využíva ten najotrepanejší princíp - párovanie troch guličiek rovnakej farby. Ale, pozor, musíte pritom riešiť aj to, aby priestor, kam ich zhadzujete, zostal vyvážený. Ak sa totiž jeden z okrajov dotkne spodnej časti obrazovky, hra končí. Do úvahy ešte treba brať aj to, že guličky majú rozdielnu hmotnosť. Nehovoriac o tom, ako situáciu z "rovnovážneho" hľadiska skomplikuje, keď sa vám fakt k sebe podarí dostať tri a oni zrazu zmiznú. BallBalanca sa hrá v reálnom čase, na usmernenie guličky do správneho chlieviku navyše máte obmedzený čas.

Ovládanie:

Hra sa ovláda myšou. Končí, keď sa jeden z okrajov dotkne spodnej časti obrazovky alebo keď nádobu naplníte celú. Guličky môžete párovať vodorovne a zvisle (šikmo nie). Ich váha nehrá pri párovaní rolu, dôležitá je len farba. V hre sú tri druhy bonusov, čo ktorý z nich robí, má ostať prekvapením.

