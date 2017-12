Virtua Tennis 2009 - oddych na kurtoch

9. jún 2009 o 17:45 Ján Kordoš

Za výkon, ktorý podala minulý týždeň na kurtoch Roland Garros naša mladá tenistka Dominika Cibuľková, treba jednoznačne zdvihnúť prst smerom nahor. Na jej hru sa dalo pozerať a potešenie z nej málokomu pokazilo nepodarené semifinále. Presne v tom čase k nám dorazila novinárska preview verzie tenisu Virtua Tennis 2009. Lepšie načasovanie to ani nemohlo byť.

Vyjadrovať sa k tenisu v predstihu je dvojsečná zbraň. Na hre samotnej sa toho predsa zmeniť mnoho nedá, nikto nedostane dve minúty za hru vysokou hokejkou a taktiež o výsledku nerozhodnú za vyrovnaného stavu penalty. Tenis je hra nádherná a v prípade dvojhry ste odkázaní výhradne na vlastný výkon. Vedia to milióny fanúšikov po celom svete, avšak jeho virtuálne prevedenie, napriek tomu, že bolo úplne prvé v hernom svete, rebríčky predajnosti netrhá. V praxi máme len dvoch plnohodnotných zástupcov bieleho športu: Top Spin a Virtua Tennis.

Druhý menovaný si dal na rok pauzu a s vďakou sme to kvitovali. Virtua Tennis je totiž na rozdiel od Top Spinu arkádovým tenisom. Top Spin ponúka realistickejší pohľad na kurty a musíte nielen silu v rukách, ale i v hlave. Tretí diel Virtua Tennisu svojim opatrným postupom v novinkách nenadchol, pripomínal skôr predchodcov. Ako je na tom Virtua Tennis 2009?



Je odvážne vynášať súdy z hrania preview verzie. Jednak je nedokončená, obsahuje mnoho chybičiek a jednak sa môže ešte mnohé zmeniť. Zatiaľ však je dojem skôr rozpačitý. Vynecháme drobné chybičky krásy ako príliš dlhé nahrávanie čohokoľvek alebo nedokonalé textúry (bonus: po vytvorení vlastného hráča chýba všetkým no name playerom kus líca, takže vyzerajú ako zombíci po menšej nehode). Grafické spracovanie však patrí už teraz do priemeru a konkurenciou určite nie je ani Top Spinu 3 a ani iným športovým hrám. Niektorí hráči a hráčky sa na svoje reálne predlohy podobajú, no napríklad Hantuchová akoby prešla mlynčekom na americkú krásu a pokojne by ste si ju pomýlili s dedinskou aktivistkou za ženské práva. Stopy na antuke ostávajú len niekoľko sekúnd a celé prostredie je statické, nič sa nehýbe. Podobne sú na tom aj animácie pohybov – sú až príliš arkádové, zrýchlenie je v niektorých prípadoch umelé, nereálne, beh podivný a pohyb mimo osí x a y neexistuje, respektíve vyzerá veľmi neprívetivo.

Poďme však na samotnú hru. V prípade kariéry si najprv vytvoríte vlastného hráča. Preview verziou obmedzený editor síce neponúkal žiadne divy, ale na panáka (mužského či ženského pohlavia) budete i tak najradšej pozerať z diaľky (v ponuke je viacero pohľadov, z ktorých sú všetky až na klasický televízny príliš akčné), aby ste mali všetko ako na dlani. Prehľadnosť nadovšetko. Po vytvorení hráča prechádzate týždeň po týždni udalosťami: buď odpočívate a naberáte tak energiu obetovanú na turnaj alebo tréning. Vlastný tréner vás môže naučiť nové údery, no postavu si vylepšujete formou rôznych minihier v troch oblastiach: sila, presnosť a pohyb. Ide o klasiku: triafate padajúce kocky ako v Tetrise, pričom za čo najviac jednou farbou odstrelených kociek jednou ranou máte viac bodov a musíte za určitý čas získať vopred určené skóre. Alebo triafate plaviace sa lodičky na mori, či beháte po kurte po vyznačených plochách a vyhýbate sa loptičkám vyletujúcim z automatických podávačov. Celkovo nás čaká 12 minihier, z toho 5 je úplne nových.

Ak sa rozhodnete vstúpiť na kurt, prekvapí vás obmedzenie na stovku hráčov, pričom reálne mená má len 20 z nich, navyše sú rozdelení medzi mužov a ženy. Ale to by ani tak nevadilo. Nastupujete na turnaje, ktorými sa postupne prebíjate k vrcholu. Nejaký čas to potrvá a nemôžete hneď vstúpiť na dôležité turnaje – tam ste vpustení až po určitom umiestnení sa v rebríčku. Pravidelné oddychovanie, behanie po turnajoch a sem tam i tréning tvorí základ hry. Menšie rozptýlenie zažijete v obchodoch, kde svojho hráča obliekate. Nadal by mal radosť, ešteže bola preview verzia brutálne orezaná a nemali sme na výber takmer nič až na hnusné modré tričko a podivné tepláky.

V hre samotnej platia – ako inak – arkádové pravidlá. Stratená nie je takmer žiadna loptička a len keď skutočne oceníte súpera vy alebo on vás presnou hrou z jedného do druhého rohu, nemáte šancu. A práve v tom je ten problém. Na normálnu, čiže strednú obtiažnosť, je hranie stále pomerne jednoduché a pokým sa budete sústrediť, spravíte minimum chýb. Do autu nám loptička nespadla ani raz a to bola veľká snaha, aby to lietalo „pánu bohu do voken“. Jedinou otázkou zostáva ako dlho vám to bude trvať. Všetci hráči sú totiž bližšie špecifikovaný: niekto zvláda lepšie obrannú hru, niekto behá po celom kurte, iný je úspešný z forhendov a podobne. Na normálnej obtiažnosti je to aspoň aká-taká zmena, no výraznejšie sa neprejaví a fiftín stratíte skutočne len vďaka vlastnej nepozornosti alebo taktickej chybe.

Po zmene na hard obtiažnosť sa hra otočí o 180° a vy nestačíte poriadne útočiť a neustále len odvraciate loptičky súpera, ktorý si s vami robí čo sa mu len zachce. Získať fiftín je niekedy nemysliteľné. A to sme zvolili rovnaké hráčky (Hantuchová vs. Šarapová) a hráčov (Federer vs. Nadal) pri oboch obtiažnostiach. Súper je v tomto prípade pekelne presný, rýchly a keby sa dalo, zrejme by ten zápas odohrál i sám lietaním z jednej strany kurtu na druhý. Hrateľnosť je preto zatiaľ mierne rozporuplná. Nedá sa ubrániť miernemu sklamaniu, no stále ide len o nedokončenú novinársku verziu. Hrateľnosť ako taká je rýchla, svižná, realistické prvky sú v hre obsiahnuté v minimálnej až priemernej miere. Nestane sa teda nič také ako v Top Spine, kde ste na niektorých hráčov jednoducho nemali, pretože sú lepší a mali lepšie atribúty. Na Virtua Tennis 2009 si prídete zapinkať a pravidlá tenisu môžete poznať i zbežne. Umiestňovanie loptičiek je jednoduché, trojica úderov plus lob je možno zbytočná a budete používať len jeden účinný a na rotované loptičky sa vykašlete.

Virtua Tennis 2009 teda zatiaľ neprekvapil, no ani nesklamal. Zdá sa, že pauza na hre nič nezmenila. Nenáročné pinkanie si pre všetkých. Nie je to zlé a mnohým bude vyhovovať práve tento model, ktorý uprednostnia pred realistickým Top Spinom 3. Virtua Tennis 2009 nemožno zaradiť medzi totálne arkády (tenis na Wii alebo zvieracie orgie v Tennis Criters), skôr ostáva niekde v polovici cesty k simulátoru a pokúša sa pobaviť všetkých, ktorí majú snahu vziať tenisovú raketu do rúk a chcú si zahrať so skutočnými hviezdami. Nič viac sme však zatiaľ v hre nenašli.