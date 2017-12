Nový šéf europskej pobočky Sony Computer Entertainment srší chorobným optimizmom

9. jún 2009 o 13:25 Ján Kordoš

Táto situácia sa podľa House-a zopakuje a napokon zvíťazí fakt, že Playstation 3 obsahuje Blu-ray mechaniku, má lepší prístup k sieti a výhodnejšiu pozíciu s internetovým obchodom. Na začiatok sa Houes uviedol skutočne podarenými marketingovými rečami, no v prípade, že v ne aj verí, by bolo lepšie, keby volil miernejšie slová ako „PS3 onedlho predbehne v predajnosti Wii“. Je to však mladý a zrejme neskúsený, takže sa jeho prehláseniam nebudeme smiať, keďže išlo o jeho prvé interview. A ako vieme, všetky veci robené prvýkrát nemusia vypáliť presne podľa predstáv.

Sarkastické poznámky na záver: rozhodovať bude portfólio hier a nie BR mechanika, rozhodovať bude zameranie sa na určité herné publikum a len tak mimochodom, je tu jedna spoločnosť, ktorá je na tom s exkluzívnymi hrami a virtuálnym marketplace-om omnoho lepšie.

