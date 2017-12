EA si objednalo kresťanský protest na vlastnú hru

9. jún 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Marketingová spoločnosť, ktorú si Electronic Arts najalo, vytvorila špeciálnu virálnu kampaň. Výsledkom bolo niekoľko „nespokojných kresťanov“ protestujúcich proti tejto pekelnej hre. Niektoré úsmevné nápisy, ktoré sa objavili transparentoch, museli rozosmiať každého, ale veď posúďte sami: „EA = Electronic Anti-Christ“, „My High Score is in Heaven“, „Trade in your Playstation for a PrayStation“ a „Cheat Codes won´t save your soul“.

Ako zaplatené promo treba spoločnosť pochváliť, pretože hra, ktorá si berie základy zápletky z Božskej komédie od D. Alighieriho (viac info), napokon síce pekelná bude, no prostredie má vyjadrovať hriechy básnika, cez ktoré sa musí dostať a pykať za svoje činy. Na druhú stranu: proti čomu sa dnes neprotestuje, tak zrejme ani neexistuje.

Zdroj:Joystiq