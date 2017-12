Opera má Turbo už aj pre mobily

Nový akcelerátor pre rýchlejšie načítavanie webových stránok mieri z počítačov už aj do sveta mobilov. Servery v správe Opery sa postarajú o to, aby dáta tečúce do mobilu boli lepšie a rýchlejšie spracovateľné.

9. jún 2009 o 9:30 Milan Gigel

Funkcia Opera Turbo funguje jednoducho. Po jej aktivovaní sa požiadavky na obrázky a kód stránok presmerujú na servery firmy, ktoré ich upravia tak, aby bolo načítavanie čo najrýchlejšie. V praxi to znamená novú kompresiu obrázkov a optimalizáciu kódu tak, aby bolo možné začať vykresľovanie stránky v prehliadači čo najrýchlejšie – bez čakania na niektoré elementy. Rozmiestnenie stránky a jej navigácia zostávajú bez zmien. Funkcia Opera Turbo sa po prvý krát objavila v alfaverzii desktopovej verzie prehliadača, s novou Opera Mobile 9.7 beta prichádza aj na mobilnú platformu. Testovacia verzia je zatiaľ dostupná iba pre platformy Windows Mobile 5 a 6.