V Nemecku plánujú kvôli incidentu z 15. marca zakázať predávať a tvoriť akčné hry

9. jún 2009 o 9:25 Ján Kordoš

Dve hodiny pred udalosťou hral 17-ročný mladík strieľačku Far Cry 2 (určenú výhradne dospelým ľuďom) a zodpovednosť za incident podľa médií padá práve na virtuálnu zábavu. Do nemeckého parlamentu sa na prerokovanie plánuje uviesť zákon o zákaze predaja násilných videohier a PC hier, v ktorých hráč strieľa do postáv s ľudskou anatómiou.

Zákon sa však nevzťahuje len na predaj hier, ale i na jej tvorbu. V tom prípade by musel z Nemecka odísť minimálne úspešný vývojársky tím Crytek, ktorý už dávnejšie avizoval odchod z krajiny kvôli nátlaku na zákaz predaja akčných hier. Zákon by sa mal prerokovávať tesne pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 27. septembra. Dá sa preto očakávať populistické riešenie problému a jeho prijatie.

V Nemecku sa snažili politici krátko po incidente zakázať spoločenskú hru paintball, avšak návrh napokon neprešiel pre veľké výhrady a protesty spoločnosti. Ako celá kauza dopadne, ukáže až snaha politikov nakloniť si potenciálnych voličov. Kancelárka Merkelová sa ako jediná zamerala na zákon o držaní strelných zbraní a ich používaní, ktorý by bolo potrebné upraviť a prísnejšie kontrolovať žiakov a študentov. Viac sa o presadzovaní novelizácie zákona nehovorilo.

Spoločnosťou taktiež príliš nerezonuje dôraz kladený na výchovu detí, za ktoré sú zodpovední rodičia. Mnoho faktorov bolo, zdá sa, nahradených jediným vinníkom - hrami.

