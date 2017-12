Falošné antivírusy klamú internetistov

Na prvý pohľad vyzerajú ako užitoční pomocníci ohlasujúci vírusovú hrozbu, v skutočnosti však ide o nástroje útočníkov, ktoré si s vašim počítačom robia čo chcú.

8. jún 2009 o 13:05 Milan Gigel

Falošné antivírusy neustále pribúdajú a nie je vylúčené, že podobných softvérov bude viac.

Nedôverujte náhodám

Do vášho počítača sa dostanú rôznymi spôsobmi. Okno na webovej stránke ohlási vírus a ponúkne antivírusový softvér, ktorý ho odstráni. Priateľ, ktorý je s vami v kontakte v sociálnej sieti vám odporučí softvér, ktorý je lepší, ako všetky ostatné. Prepracujete sa k nim dokonca aj v internetovom vyhľadávači, ktorý vám ponúkne zaručený liek na vašu boľačku. Ak nie ste v obraze, ste v ohrození.

Ako rozoznať skutočný antivírus od falošného? Je to jednoduché. Nebuďte dôverčiví a neinštalujte do svojho počítača softvéry, ktoré nepoznáte. Ak potrebujete antivírus, je úplne jedno či siahnete po bezplatnej edícii AVG, NOD32 alebo niektorom z dôverne známych titulov. Všetky si dokážu poradiť s hrozbami, ktoré na nás číhajú.

Chcú vaše peniaze

Je tomu iba niekoľko dní, čo vo vašom počítači takýto pomocník pribudol? Ak sa chváli menom Antivirus 2009, Antivirus 10, Antivirus 360, Spyware Protect 2009, PC Antispy, WinDefender 2008, SpyWareBot, PC AntiMalware či TheSpyBot, rozhodne by ste mali zbystrieť. Všetky majú čosi spoločné. Nachádzajú vírusy a hrozby, ktoré neexistujú a namiesto ich odstránenia sa vám snažia nahovoriť, že potrebujete plnú verziu antivírusu, za ktorú treba zaplatiť. Niekedy sa postarajú aj o to, aby vaše existujúce antivírusy prestali pracovať.

Práve vaše peniaze sú stredobodom pozornosti. A ak prikývnete a rozhodnete sa pre elektronickú platbu, útočníci dosiahli to čo chceli. Nerobte to.

Ako sa ich zbaviť?

Určite nepoužívajte internetový vyhľadávač na to, aby ste našli inštrukcie alebo softvérové nástroje, ktoré vám pomôžu pri odstraňovaní. Tí, čo falošné softvéry vytvorili myslia aj na to, že zistíte, že ste v úzkych. Nefunkčnými návodmi, či inštrukciami vás chcú znechutiť, alebo využijú vašu snahu na to, aby do vášho počítača prepašovali ďalšie nástrahy.

Efektívnejšie je otvoriť si web niektorého z vývojárov antivírusových softvérov a hľadať inštrukcie priamo na ňom. Budete mať istotu, že pracujete s dôveryhodným zdrojom a nie s návodom, ktorý vám podsunuli samotní útočníci.