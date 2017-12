Gobliiins 4 - traja retardovaní kamaráti

Pôvodnú trilógiu Gobliiins môžeme pokojne nazvať kvalitným kúskom na poli logických hier krížených s adventúrou, ktorým čas síce ohlodal telo až na kosť, ale ono si to nejeden pamätník rád zahrá.

Pôvodnú trilógiu Gobliiins môžeme pokojne nazvať kvalitným kúskom na poli logických hier krížených s adventúrou, ktorým čas síce ohlodal telo až na kosť, ale ono si to nejeden pamätník rád zahrá. A tým máme za sebou i jediný klad Gobliiins 4, ktorý môžeme na plnú hubu povedať a nehanbiť sa zaň. Pôvodná trilógia je totiž na disku s hrou a to dokonca s českými titulkami! Niet sa ani čo čudovať, ono by bol disk akosi prázdny a s týmto bonusom aspoň pribudli nejaké adresáre, takže to nevyzerá tak pusto. Lenže snahou recenzentovou vôbec nie je hodnotiť tieto prestarnuté kúsky, po ktorých – pri všetkej úprimnosti – skočí skutočne už len milovník žien za zenitom... pardon, hier trochu postarších.

Lenže vy, mládež žmoliaca gamepady konzol, si staré časy PC vykopávok pamätať nemusíte. My si ich už taktiež nepamätáme, ale z iného dôvodu. Keďže je princíp hry rovnaký ako v minulosti, radšej odstrašíme hneď na začiatku všetkých nostalgiou ošľahaných a mechom zarastených dôchodcov. Myšlienka je tá istá, len dnes to už akosi k zábave nestačí, navyše sa úplne vytratil humor, atmosféra a vyzerá to ako to, čo ste minule zo seba dostali minulé ráno po tej fakt dobrej (teda ostatní hovoria, že bola dobrá) party.

Ak goblinsov nepoznáte, nemusíte sa hanbiť, dnes by sme si však túto vykopávku radi zahrali ako casual hru. Ono Gobliiins 4 svojou hrateľnosťou aj mainstreamové projekty pripomína, len cena je tak trochu (tak trochu dosť) ustrelená a po hodine hrania sa disku nedotknete ani meter dlhým klackom a radšej to celé vyšmaríte von oknom i s mechanikou.



Jedna herná obrazovka = jedna úroveň. Máte ich celkovo pätnásť a komu sa to zdá málo, má samozrejme pravdu, ale kto sa na druhú stranu prekliká až na koniec, bude mať toho akurát dosť. Príbeh: kráľ niečo chce, dáte dokopy partu, musíte hľadať čokla bla-bla. Na začiatku síce budete ovládať len jedného goblina, no to sa veľmi rýchlo zmení. Poďme si ich teda predstaviť, každý dokáže niečo iné, všetci však vyzerajú a správajú sa ako neposlušní chlapci z ústavu pre mentálne retardovaných. A keď sa začnú smiať, prípadne vyvedú nejakú zlomyselnosť, začnete si myslieť, že toto musel naprogramovať nieko v ústave pre menej pochopených a dobrovoľníci to rozdávajú niekde na námestí za akýkoľvek finančný príspevok sanatóriu. Nezačnite si trieskať hlavu o stenu, že ste neprispeli viac, pretože tam práve s veľkou pravdepodobnosťou mierite. Ono to nie je žart, ono na to niekto považuje za hru a čo je ešte horšie, za nasledovníka legendy.

Hejbal je mozgom celej skupiny, pôsobí najmenej zaostalo. Vie komunikovať s ostatnými retardovanými jedincami, dokáže ako jediný zbierať predmety (má inventár) a práve preto je vysielaný na inak nedostupné miesta. Troup je typickým bezkrkým indivíduom, len v hre sa nevyváža na žiadnom Touaregu. Inak jediné, čo dokáže, je posúvanie ťažkých predmetov, búchanie do predmetov, hádzanie predmetov. Pri iných činnostiach sa na vás pozrie, zatvári sa nechápavejšie ako nechápavo, pokrčí ramenami a dá vám tak rázne najavo, že mozog nemá ako on, tak zrejme ani vy. A to sa teda hanbite! Tretím do partie je kúzelník Cherubínus, ktorý prekvapivo ovláda mágiu a zrejme neustále šľape na nelegálnych halucinogénoch. Problém mu nerobí levitácia a dokáže oživiť inak mŕtve veci. Drogy sú zlé.

To, čo bolo pred mnohými rokmi zábavné, je dnes neskutočne trápne. Ak neveríte, ide o humor francúzsky, ktorý dokonca niekedy nakopáva do zadnice i vtipnosť nemeckú, ktorá je dobre známa svojou tvrdosťou: kto sa zasmeje, má tvrdý. Mozog. Niekto spadne, postavičky sa začnú chichúňať, vy pozeráte ako na zlý, veľmi nepodarený vtip a poviete si, že tie americké komédie napokon nie sú až tak zlé.

Princíp hry: na obrazovke je X predmetov, ktoré musíte skombinovať s inými predmetmi za účelom splnenia vopred danej úlohy. Niektoré predmety sa stanú aktívnymi až keď čosi spravíte, niektoré sú takmer neviditeľné, takže si užijete aj pixelhunting a niektoré kombinácie a nápady sú tak stupídne, že sa napokon odhodláte k starému skúšaniu všetkého na všetko. Niekedy sú zas akcie časovo obmedzené a s jedným goblinom niekam dôjdete, druhým spravíte to a tretím aktivujete tamto, takže to celé niečo spraví a vy sa posuniete o kúsok ďalej. Lenže ovládanie, hoci je myšoidné, je zároveň nie vždy presné. Niektoré objekty majú výrazne obmedzené aktívne plochy a na správne miesto nestihnete kliknúť. Ono ovládanie je v spojení s technickým spracovaním poriadny kopanec do gúľ.

Chcete čosi s niečim vykonať, postavička musí po vopred danej trase prísť na vopred dané miesto a nikoho nezaujíma, že stojí centimeter od postavy, s ktorou chce prehodiť jednu vetu. Treba celú miestnosť obísť. Kvôli štyrom slovám. Nie raz. Presúvanie postáv je podivné, zdržuje, a hoci si navzájom nezavadzajú, zbytočne sa uklikáte k smrti. Gobliiins 4 je navyše nakazené nepríjemným bugom: pokým neskončí animácia jednej, práve vykonávanej akcie, nemôžete nič spraviť. Takže ak aj musíte využiť niekoľkých goblinov, musíte to správne naklikať, pretože v opačnom poradí (včela+žaba alebo žaba+včela) nepochodíte a môžete zakysnúť kvôli hlúposti hry. Ak to nie je bug, ale súčasť obtiažnosti hry, som ochotný venovať svoje dve percentá dane tvorcovi hry. Zrejme mu pri tomto nápade došli antidepresíva a musel si to nejakým spôsobom na komkoľvek vymlátiť. Obetujem tých pár Euro, nech sa to neopakuje.

Keď sme už jednou nohou skočili do psieho e-e, poriadne si na exkremente zatancujeme čardáš. Začneme mierne: hudobné motívy sú hlúpe, infantilné, neustále sa opakujú a kto nestihne vypnúť reproduktory/zhodiť slúchadlá z gebule už môže rovno Desmod počúvať, horšie to nebude. Zvuky sú obmedzené na primitívne sample buchnutia, rozbitia, posúvania predmetov alebo vyššie spomínaného smiechu, ktorý nahrali vyvolení z Pezinku. Hovorené slovo je nahradené podivným žvatlaním, ktoré často postrehnete na akciách, kde je osadenstvo už príiš unavené, ale zároveň neskromne zhovorčivé, lež mrmlajúc a zaspávajú (zároveň) ich monológy príliš veľkú informačnú hodnotu nenesú.

Zaradíme vyšší prevodový stupeň a prejdeme ku grafike. Je to zlé. Fakt zlé. A ak sa pozeráte na obrázky a ešte stále si myslíte, že pozerať sa predsa na to dá a nejaký ten sáčok predsa po ruke máte, ak by prišlo k najhoršiemu, tak máme lepšie riešenie: akákoľvek lacná fľaša akéhokoľvek alkoholu – vypiť čo najrýchlejšie – ak nezomriete (preto to máte celé preškrtnuté, nikto z hry.sme.sk vás totiž na to nehuckal, aby bolo všetko jasné), istotne zo seba dostanete aj zajtrajšiu večeru. A ušetríte! Umelá renderovaná grafika vytvorená v nejakom freewareovom ukrajinskom grafickom editore bežiacom vo Windowse 3.11 proste odpudzuje. Časy ručne kreslených goblinov sú preč. Máme tu čosi nechutné, umelé, odpudivé, hrozne animované. Ako niekoľko rokov starý freeware by sa to dalo vydržať. My chceme ručnú prácu! Bez dvojzmyslov!

Ešte stále sa však z toho dá vykľučkovať. Povedzme si však úprimne, Gobliiins 4 sa to nepodarí. Riešenie je totiž jediné: buď to bude krutý nepodarok, znásilnenie staručkej legendy alebo to bude určené pre malé deti. Žiaľ, padla kosa na kameň a kosca prešiel kombajn. Pre deti to nie je, pretože je tu je pixel hunting, pretože sú niektoré kombinácie predmetov podivné, pretože niektoré predmety nemusia nájsť, pretože nemusia vedieť, čo vlastne majú robiť, pretože sa to fakt zle ovláda. Napriek tomu je to infantilné a hlúpe. Pre deti však nevyhovujúce. A človek, ktorému už ťahá viac ako na 8 rokov, nech si radšej zahrá akúkoľvek lacnejšiu a často i voľne dostupnejšiu logickú hru. Toto je veľmi úbohý pokus o hru, na ktorej dokonca pracoval tvorca celej série.