Cestujúci MHD v Bratislave si kúpili viac ako 1,07 milióna SMS lístkov

Cestujúci mestskou hromadnou dopravou v Bratislave si doteraz kúpili 1,074 milióna cestovných lístkov cez SMS. Tržby z predaja predstavujú okolo 860-tisíc €.

5. jún 2009 o 13:31 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) ponúka túto službu od 17. novembra minulého roka. Pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva DPB Branislav Zahradník. Cestujúci zo začiatku kupovali denne v priemere viac ako 6 500 SMS lístkov, v poslednom období ich denný predaj stúpol na viac ako 8 000. Rekordným dňom bol 8. apríl, keď dopravný podnik zaznamenal nákup 8 765 lístkov cez SMS. "Neviem, čím to bolo. Pozrel som sa hneď aj do kalendára, ale bol to obyčajný deň," povedal Zahradník.

Najviac lístkov cez SMS si cestujúci kupujú cez pracovné dni. Predaj týchto lístkov v nočnej doprave tvorí osem percent z celkového počtu. "Lístky si kupujú najmä tí, ktorí by inak boli nedobrovoľnými čiernymi pasažiermi," myslí si Zahradník. V tejto súvislosti pripravuje dopravný podnik pre cestujúcich na jeseň aj prekvapenie, bližšie informácie však Zahradník ešte prezradiť nechcel. Zdôraznil ale, že súčasný 70-minútový lístok za 0,80 € zostane aj naďalej v platnosti. Na otázku, či sa naplnili pôvodné obavy, či sa nebudú kupovať SMS lístky na úkor klasických papierových cestovných lístkov, odpovedal záporne. "Kanibalizácia klasických lístkov sa nepotvrdila," povedal Zahradník. Dopravný podnik zatiaľ nepripravuje zmeny pri klasických lístkoch, okrem toho by sa tento rok nemali zvyšovať ani ich ceny.

Podľa Zahradníka úspech zaznamenáva aj predaj predplateného cestovného lístka cez internet. Možnosť kúpiť si električenku cez internet ponúka dopravný podnik od 1. februára tohto roka. Dopravný podnik predpokladá, že časom si bude električenku cez internet kupovať až 50 % užívateľov predplatených cestových lístkov. Tí tvoria viac ako 85 percent všetkých cestujúcich a ich počet stále rastie. "Električenka sa oplatí už pri 27 jazdách mesačne," dodal Zahradník.