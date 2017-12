[E3 2009] Drsná policajná story v Dead to Rights: Retribution

4. jún 2009 o 18:00 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/10005/

Druhá ukážka pochádza priamo z hrania a komentuje ju jeden z vývojárov. S hlavným hrdinom Jackom sa počas hustého dažďa musíte v uliciach mesta postaviť hneď niekoľkým nepriateľom, pričom využívať budete ako streľbu (je možné sa klasicky skrývať za prekážky i používať rambo štýl), tak i svoje päste. Chýbať nemôžu ani špeciálne chvaty, ktorými protivníka dorazíte. Pes vám celkom pomáha, ale že by sa pretrhol, prípadne trhal trochu agresívnejšie, sa povedať nedá – budeme mu však môcť príkazom zadať, na ktorého nepriateľa má zaútočiť a čokel už len zavrtí chvostom bežiac za novou kosťou. Vývojári zdôrazňujú, že každé rozohranie bude vďaka voľného pohybu nepriateľov iné. Vychutnajte si pomerne brutálnu a adrenalínovú akciu – aj keď to zrejme znovu nebude žiadny extrémny trhák, pobaviť by hra mohla.

Zdroj:Gametrailers