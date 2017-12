SAV bude na budúci rok hospodáriť s nižším rozpočtom

SAV v tomto roku hospodári s 63,6 mil. eur, budúci rok počíta, že sa to zníži na približne 55,7 mil. eur.

4. jún 2009 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied (SAV) by mohla mať na budúci rok nižší rozpočet o približne 7,9 mil. €. Jej nový predseda Jaromír Pastorek, ktorý sa dnes ujal funkcie, na tlačovej besede priznal, že ak by k tomu došlo, bolo by to vážne. Je však optimista, fungovanie akadémie chce zabezpečiť rovnako, ako bývalé vedenie. SAV v tomto roku hospodári s približne 63,6 mil. eur, budúci rok počíta, že sa to zníži na približne 55,7 mil. eur.

Pastorek, ktorý do stredy zastával post riaditeľa Virologického ústavu SAV, nahradil Štefana Lubyho, ktorý sa po 15 rokoch rozhodol na post predsedu nekandidovať. Jeho prioritou je robiť špičkový základný i aplikovaný výskum na Slovensku a podieľať sa na výchove novej vedeckej generácie. „Ak budeme mať dobrú vedu na Slovensku, vzrastie záujem o nás aj v zahraničí,“ povedal.

Chce tiež aktívne podporovať a spolupracovať so špičkovými pracoviskami, ktoré sa vede venujú. „Treba ukázať, že veda nie je len hranie, ale je to drina,“ poznamenal. Jeho zámerom je aj získavať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, ktoré môžu vedcom pomáhať pri ich projektoch. Administratívna záťaž okolo nich je podľa neho enormná, stojí však za to, aby sa jej akadémia venovala, dodal.

Pastorek sa chce tiež venovať zámeru bývalého vedenia, ktoré uvažovalo nad tým, aby sa SAV stala verejnou výskumnou inštitúciou. Podľa odchádzajúceho predsedu Štefana Lubyho by to chcelo presadiť isté zmeny na úrovni vlády i Bruselu. Verejným výskumným inštitúciám podľa neho chýbajú úľavy pre čerpanie štrukturálnych fondov.

"Je tu jedna bariéra, ktorá nás brzdí v rozmachu," podotkol Luby. "Spočíva v tom, že prijímatelia nenávratnej finančnej pomoci zo zdrojov štrukturálnych fondov sa musia zaviazať, že po dobu čerpania, teda zhruba dva roky a nasledujúcich ďalších piatich rokov, nezmenia formu hospodárenia," povedal Luby, ktorý dnes pred novinármi zhodnotil posledných päť rokov vo funkcii.

Jaromír Pastorek pôsobí od roku 2001 ako riaditeľ Virologického ústavu SAV. Od roku 1998 prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je nositeľom ocenenia Vedec roka 2001. Pred dvoma rokmi ho zaradila agentúra ARRA do vedeckej špičky SR v biológii. Vlani získal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. Je členom Učenej spoločnosti SAV a Európskej akadémie vied a umení. Pastorek sa venuje oblasti virológie a onkológie, kde spolu s manželkou Silviou dosiahli významné medzinárodné výsledky.

SAV vznikla v roku 1953 transformáciou zo Slovenskej akadémie vied a umení. Vlani v nej pracovalo okolo 3 000 pracovníkov. SAV vydala napríklad prvý preklad Kamaldulskej biblie, päť zväzkov Veľkej slovenskej encyklopédie Beliana a koncíznej encyklopédie Slovakia and Slovaks, v oblasti spoločenských vied vytvorila Národný korpus slovenského jazyka s obsahom vyše 200 miliónov slov a iné slovníky, príručky, pravidlá a publikácie. V súčasnosti vydáva 54 titulov vedeckých a odborných časopisov a osem ročeniek.