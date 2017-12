Tetris má 25 rokov. Nestihol zostarnúť

Vznikol skôr, než sa počítače stali súčasťou našich životov, ako jedna z najpopulárnejších hier prežila aj príchod konzolových titulov s prepracovanou grafikou a miliónovými investíciami do vývoja.

3. jún 2009 o 13:22 Tomáš Ulej

To všetko bez toho, aby sa na nej čokoľvek zmenilo. Tetris, jednoduchá hra, v ktorej ukladáte kocky na seba tak, aby vytvárali celistvé riadky, oslávi šiesteho júna 25 rokov.

V júni 1984, v čase najkrutejšej studenej vojny, prišiel Alexej Pažitnov, jeden z pracovníkov Moskovskej akadémie vied s nápadom, ako zdokonaliť stolovú hru pentomino, ktorú poznal zo svojho detstva. Hráči v nej ukladajú rôzne útvary vytvorené z piatich kociek na plochu až kým ju nezaplnia.

Namiesto piatich kociek Pažitnov použil štyri a ukladanie kociek obohatil o ich padanie na plochu tak, že hráč má na rozhodnutie málo času. K tomu ho inšpiroval princíp padajúcich loptičiek v tenise.

Na primitívnom počítači Elektronika 60 vytvoril drobný program a nazval ho Tetris - kombináciou slov tetra (štyri - počet kociek) a tenis. Aj keď bol program triviálny, nebolo v ňom žiadne bodovanie, nijaké úrovne. Pažitnov však zistil, že v ňom jeho hranie vyvoláva doslova závislosť.

„Nevedel som sa zastaviť, a to je práve ono,“ povedal v rozhovore pre Guardian.

Budovať, nie ničiť

Hra Tetris bola niečo celkom iné ako akčné hry, ktoré už vtedy začali vznikať a rozšírili sa neskôr. Podľa Pažitnova rozhodol o jej veľkej popularite najmä fakt, že bola od svojich začiatkov úplne jednoduchá na pochopenie, zároveň však ťažká, ak ste v nej chceli byť naozaj dobrí.

Je v nej však aj niečo viac. „Hra má v sebe niečo ako ducha tvorenia, namiesto ničenia, ktoré poznáte zo všetkých strieľačiek, tu niečo budujete. Vezmete náhodne padajúce kocky a pospájate ich, usporiadate. To ľuďom dáva veľmi dobrý pocit,“ povedal pre Reuters.



Prvá verzia Tetrisu, ZDROJ: retromaccast.ning.com

V roku 1985 sa hra rozšírila vo východnej Európe vo verzii pre osobné počítače, svoju vrcholnú slávu jej priniesol až prechod na hraciu konzolu Nintendo v roku 1988. Dodnes sa jej predalo viac ako 70 miliónov kusov a patrí medzi najpredávanejšie hry všetkých čias.

Nájdete ju v lacných čínskych „gameboyoch“, ktoré hrávajú deti medzi prestávkami v škole, v rôznych mutáciách na počítačoch, mobiloch a tiež rôznych herných konzolách. Je jednou z desiatky najsťahovanejších hier pre iPhone.

Od svojej prvej verzie sa skoro vôbec nezmenila a ešte aj dnes v rebríčkoch poráža dômyselné hry s prepracovanou grafikou, na ktorých vývoj minuli tvorcovia milióny dolárov. Nájdete ju skoro v každom rebríčku najlepších hier všetkých čias.

Tetrisová olympiáda

Aj keď sa z hry zakrátko po vydaní stal komerčný trhák, Pažitnov si jej úspech dlho nemohol vychutnať - práva na ňu totiž až do roku 1996 vlastnil Sovietsky zväz a jeho nástupnícka krajina Rusko. Dnes spolu s herným biznismenom Henkom Rogersom, ktorý pomohol hru rozšíriť v prvých rokoch, vlastnia spoločnosť The Tetris Company LLC, ktorá predáva licencie pre nové distribúcie hry.

Obaja by chceli budúci rok otvoriť prvú celosvetovú súťaž v hraní Tetrisu, niečo, čo nazývajú „globálnymi olympijskými hrami v Tetrise“. Začať by mala najskôr vo väčších mestách lokálnymi kolami a potom by sa na Havaji malo uskutočniť celosvetové finále.

„Vždy som vedel, že počítačové hry majú svoju trvanlivosť, v čase začiatkov počítačového biznisu mohlo trvať rok alebo dva, kým príde niekto iný a okopíruje vašu hru, takže som si myslel, že máme rok alebo dva, kým niekto príde s oveľa lepším Tetrisom,“ tvrdí Rogers. „Ale viete čo? Za 25 rokov nikto taký neprišiel.“