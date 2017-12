Left 4 Dead 2 - krvavý masaker číslo dva

Keď sa minulý rok objavila zombie akcia Left 4 Dead, mnohí z nás poľahky podľahli vábeniu kooperatívneho boja proti hordám tisícok nemŕtvych, ktorí sa na nás valili z každého kúta. Teraz budeme chrochtať blahom ešte viac.

3. jún 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Keď sa minulý rok objavila zombie akcia Left 4 Dead, mnohí z nás poľahky podľahli vábeniu kooperatívneho boja proti hordám tisícok nemŕtvych, ktorí sa na nás valili z každého kúta. Jednoduchý systém spolupráce štyroch hráčov zaujal a Valve tak oznámili pokračovanie nazvané jednoducho Left 4 Dead 2, ktoré sa na trhu objaví 17.novembra, čiže rok po vydaní pôvodnej hry.

Nepôjde len o nové mapy a postavy, výrazných zlepšení bude viacero. Dej sa tentoraz odohráva na juhu USA, pričom zápletka bude omnoho viac prepojená so samotnou hrateľnosťou a postavy už nebudú len bábky, ktoré ovládate a je vlastne jedno, za ktorú hráte. Dej sa začne odohrávať v mestečku Savannah a putovanie ukončíme v uliciach New Orleans. Čaká nás štvorica nových hrdinov, ktorí sa počas hrania budú postupne profilovať a očakávať môžeme i dialógy medzi postavami. Coach je trénerom na jednej zo škôl v Savannahu, Rochelle reportérka, ktorá sa vydala investigatívne pátrať po tom, čo sa na juhu deje, mladík Ellis sa lopotil v autoservise a Nick bol arogantným gamblerom. Keby príbeh v singleplayeri získal vplyv na samotnú hrateľnosť, istotne by sme neprotestovali, spolupráca a prípadne podrazy by výrazne odlíšili hrateľnosť od prvého Left 4 Dead.

video //www.sme.sk/vp/9952/

Okrem neutíchajúceho roja zombíkov pribudnú aj noví bossovia, pričom predstavený bol zatiaľ jeden, Charger. Využíva svoju fyzickú silu a pomocou zmutovanej ruky dokáže uchopiť hráča a doslova z neho vytrieskať život mlátením o zem. Stará známa čarodejnica z pôvodnej hry už nebude len ticho nariekať v kúte a čakať na to, kým ju hráč vyruší, ale sa aktívne pohybuje po úrovni, takže bude náročné sa vyhnúť jej smrteľnému ataku. Okrem tradičných vylepšení grafiky bude zlepšená i umelá inteligencia zombíkov, AI Director, ktorý sa stará o stavbu úrovní a rozmiestnenie nemŕtvych sa dočká vylepšenej verzie a pribudnú i efektné zbrane.

Debutovať bude motorová píla, sekera alebo baseballová pálka či klasická panvica. Tentoraz to bude skutočne krvavý masaker tvárou v tvár smrti. Pomocou kontaktných zbraní zlikvidujeme „iba“ obyčajných zombíkov, na ktorých nebudeme musieť míňať drahocennú muníciu, na bossov útoky na blízko účinné nebudú. Dokonca môžeme rátať s amputáciou končatín nepriateľov. Počet zombíkov by mal razantne stúpnuť. Novinkou je boj za denného svetla – nemŕtve kreatúry sa prebudili do slnečného dňa a to im vôbec nevadí, takže si užijeme pestrejší boj v uliciach mesta. Ukončenie úrovní sa nebude podobať na mód Last Man Standing, ale sa jednoducho musíte dostať na stanovené miesto cez obrovskú presilu. Priznáme sa, že niekedy bolo čakanie určitý čas a likvidovanie nekonečných návalov zombíkov deprimujúce.

Viac ukážok z hrania nájdete na Gametrailers.

Zdroj: IGN