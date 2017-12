Katalánsky praľudoop vracia náš hlbší pôvod do Eurázie

Fosílne kosti z lebky dosiaľ neznámeho ľudoopa podporujú názor, že hoci naši bezprostrední predkovia očividne žili v Afrike, tí z predchádzajúcej etapy zrejme - tak ako väčšina moderného ľudstva - obývali najväčší pozemský masív súše, Euráziu.

5. jún 2009 o 13:20

Fosílne kosti z lebky dosiaľ neznámeho ľudoopa spred približne 12 miliónov rokov obnovujú diskusie o pôvode evolučnej línie, ktorá viedla k ľuďom. Podporujú názor, že hoci naši bezprostrední predkovia očividne žili v Afrike, tí z predchádzajúcej etapy zrejme - tak ako väčšina moderného ľudstva - obývali najväčší pozemský masív súše, Euráziu.

Najbližšími žijúcimi príbuznými ľudského rodu sú podľa pestrej palety pevných dôkazov veľké ľudoopy - šimpanzy učenlivé a bonobo, gorily a orangutany. Prvé tri africké, štvrtý ázijský.

Tieto ľudoopy ako celok majú spolu s nami evolučnú väzbu na opice Starého sveta. Čo však bolo medzi touto našou skupinou a opicami? Kto zohral úlohu prechodného článku či článkov?

Genezis podľa DNA

Ľudská línia zdieľa spoločného predka so šimpanzou (tá sa po rozchode s našou rozdelila pomerne nedávno - iba asi pred 1 miliónom rokov - na šimpanzov učenlivých a bonobo), obe s gorilami, všetky tri s orangutánmi. Body rozchodu vždy delí niekoľko miliónov rokov.

Z analýz DNA (sekvenované sú genómy človeka a šimpanza, pracuje sa na genóme gorily a orangutána) vyplýva, že naša línia sa so šimpanzou rozišla pred 5 až 8 miliónmi rokov, gorilia s ľudsko-šimpanzou pred asi 10 miliónmi rokov a orangutania s ľudsko-šimpanzo-goriľou pred asi 12 miliónmi rokov. Poradie je pevné, presné datovanie rozchodov zatiaľ neurčité.

Katalánska spojka

V miocéne, predposlednom oddelení treťohôr, ktorý preklenoval doby pred 23,8 až 5,3 miliónmi rokov (presné čísla v tomto vymedzení trochu kolíšu), sa popri našej ľudoopej vyskytoval celý rad príbuzných línií - v Afrike a ešte väčší počet v Eurázii, vrátane strednej Európy.

Z ktorej vzišla naša? Ležia jej hlbšie korene tiež od začiatku v Afrike, alebo tam predmetné tvory doputovali z Eurázie? Okolo tejto otázky sa už dlho krúti búrlivá polemika.

Nedávny objav kostí dosiaľ neznámeho rodu a druhu miocénneho ľudoopa s unikátnou kombináciou znakov tváre v Španielsku však do diskusie vnáša isté svetlo - hoci aj nové otázky. V Afrike sme sa vyformovali, ale zrod našej línie je zrejme eurázijský.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to napísal deväťčlenný tím bádateľov, ktorí pochádzajú z Katalánska, alebo tam v súčasnosti pôsobia. Prvým autorom článku je Salvador Moyà-Solà z Autonómnej univerzity v Barcelone.

Svedok s krátkym nosom...

Nové fakty a závery priniesol nález hŕbky kostí zo stredného miocénu na lokalite zvanej Abocador de Can Mata pri mestečku Els Hostalets de Pierola v strednom Katalánsku.

Vedci z odliatkov kostí (obávali sa poškodenia originálov) poskladali malú časť prednej mozgovne, väčšiu tváre a sánku. Nápadný bol značne zmenšený rozsah inak pri ľudoopoch dopredu výrazne vyčnievajúcej tvárovej časti lebky. To sa dosiaľ nepozorovalo pri nijakom vymretom, ani žijúcom ľudoopovi.

Nález nepredstavuje iba nový druh, ale i nový rod. Dostal meno Anoiapithecus brevirostris. Prvá časť mena, rodová, znamená „anoiaská opica" (podľa miestneho okresu), druhová „s krátkym ňufákom". Ľudoop žil pred 11,9 miliónmi rokov a bol to dospelý samec.

Objav umožnilo budovanie skládky odpadu. Z vyvážanej stredomiocénnej sedimentárnej horniny, pokrývajúcej rozpätie dôb pred 11,3 až 12,5 miliónmi rokov, vedci postupne získali desaťtisíce celých i zlomkových kostí a zubov cicavcov. Patrili aj primátom.





Pohľad spredu na poskladané odliatky kostí (kvôli obave z poškodenia sa nepracovalo s originálmi) dosiaľ neznámeho treťohorného ľudoopa, ktoré sa našli v strednom Katalánsku. Anoiapithecus mal podľa všetkého mnoho spoločného s priamymi predkami našej línie, z ktorej neskôr vzišli dnešné ľudoopy a ľudský rod. Mierka zodpovedá 2 centimetrom.

FOTO - PNAS

...ale ďalekosiahlym vplyvom

Anoiapithecus sa tým či oným anatomickým znakom líši takmer od všetkých ľudoopov, dosiaľ známych zo stredného a neskoršieho miocénu Eurázie.

Zato „plochosťou" tváre, akú inak majú z evolučne najbližších primátov iba malé ľudoopy gibony a opice guerézy, dosť pripomína prvých príslušníkov nášho ľudského rodu Homo - na rozdiel od nich ale mal na hlave kostný hrebeň, aký dnes môžeme vidieť na gorilách.

A to nie je jediný primitívny ľudoopí znak, ďalšie sa týkajú najmä jeho chrupu. Anoiapithecus však tvorí spojovací článok stredomiocénnych ľudoopov v Afrike i v Eurázii z podčeľade Kenyapithecinae (vrátane rodu Afropithecus) a súdobých i neskorších afrických z našej línie.

Minimálne pri Kenyapithecinae badať väzbu s najstaršími eurázijskými ľudoopmi. Navyše paleontológovia majú viaceré dôkazy o prítomnosti ľudoopov údajne afrického pôvodu v Eurázii pred asi 15 miliónmi rokov. Boli skutočne z Afriky? A vyvinuli sa z nich niektorí neskorší eurázijskí?

Sesterská línia

Tak či onak, Anoiapithecus patrí kamsi k základu našej spoločnej línie s dodnes žijúcimi ľudoopmi. Nemusí nás mýliť, že obidva šimpanzy, gorila a organgutan majú vyčnievajúce ňufáky. Spodok tváre vyčnieval aj Pierolapithecovi, staršiemu tvorovi (13 miliónov rokov) zo stredného miocénu v Katalánsku - no inak mal pokročilú anatómiu tváre ako Anoiapithecus.

Salvador Moyà-Solà s kolegami vyvodzuje z nového Anoiapitheca a skoršieho Pierolapitheca (obidva tvoria skupinu so známym rodom Dryopithecus), že podčeľaď Kenyapithecinae bola priamo sesterskou líniou našej. Ťažko však povedať, ktorý z jej rodov nám bol najbližší.

Porovnanie CT skenov fosílií druhov Anoiapithecus brevirostris (A) a Pierolapithecus catalaunicus (B). Vpravo od každého skenu sú virtuálne modely, ukazujúce rovinu vedenia skenu. Pierolapithecus mal vyčnievajúci spodok tváre, ale inak ju mali podobne plochú.

Foto: PNAS

Späť do Afriky!

Katalánsky tím na základe všetkých dostupných dôkazov uprednostňuje eurázijský pôvod našej línie. V Eurázii sa podľa týchto bádateľov mala aj rozdeliť na orangutaniu vetvu a vetvu goríl a šimpanzov (ak berieme - v duchu titulu knihy Jareda Diamonda - človeka ako „tretieho šimpanza").

Gorilo-šimpanzia vetva následne migrovala „späť do Afriky". Slovko späť odráža stále najpravdepodobnejšie vysvetlenie dostupných faktov: že bezprostrední predchodcovia našej línie (asi Kenyapithecinae) prišli do Eurázie z Afriky. Primáty migrovali sem a tam od nepamäti.

V Afrike sa po oddelení najprv goríl a potom šimpanzov od podvetvy, vedúcej - zrejme cez australopitekov - k nám, neskôr vyformoval ľudský rod Homo. A Homo sapiens, ktorý ešte neskôr v duchu opačného motta „Von z Afriky!" napokon osídlil celý svet. Ostatné druhy praľudí vymreli.

Ako to asi bolo. Táto zjednodušená schéma znázorňuje predstavu, ku ktorej sa prikláňa Salvador Moyà-Solà s kolegami. Celkom vľavo je nadčeľad Cercopithecoidea, opice Starého sveta. Celkom vpravo dnešné veľké ľudoopy a praľudia a ľudia. Medzi nimi päť vymretých skupín miocénnych ľudoopov (hore sú naznačené širšie skupiny). Anoiapithecus patril do jednej skupiny so známymi dryopitekmi, ktorých kosti sa našli aj neďaleko našich hraníc v severnom Maďarsku. Číslované uzly dole vyznačujú kľúčové anatomické zmeny, osobitne významný bol v predmetnom kontexte uzol 4, vedúci k vysokej a plochej tvári.

Ilustrácia: PNAS

Mohlo to ale byť aj inak. Orangutania vetva v Eurázii a gorilo-šimpanzia v Afrike sa mohli vyvinúť nezávisle z rôznych predkov, ktorí ale boli z jednej skupiny miocénnych ľudoopov.

Pravdepodobnejšie je to prvé. A jednoduchšie, hoci evolúcia nie vždy býva jednoduchá. No z množstva línií, skupín, rodov a druhov sa už vonkajšiemu pozorovateľovi-nešpecialistovi pomaly krúti hlava. Najvyšší čas, aby sa celý scenár pôvodu našej línie sprehľadnil.

Salvador Moyà-Solà s kolegami dúfajú, že pri tom pomôžu ďalšie fosílie z Els Hostalets de Pierola, skryté v sedimentoch časovo pokrývajúcich zvyšok stredného a neskorý miocén.

Hlavný zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition z 1. júna 2009.