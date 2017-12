Novinky v obchodoch: navigácia pre motorkárov, solárny panel pre notebook

Kým počítačovo závislých čakajú na pultoch predajní solárne panely pre notebook, Sony poľuje na tých, čo chcú do vrecka vtesnať HD kameru s GPS prijímačom. HP má v ponuke nový netbook, Asus ukazuje, že pretaktovávať sa dá aj s komfortom a nadhľadom. Cítit

3. jún 2009 o 7:00 Milan Gigel

e v tej ponuke, že sa blíži leto?

Sony to tentokrát vybalilo s najmenšou HD kamerou na svete, ktorá je vybavená GPS prijímačom. V každom momente presne viete, kde ste ktorú časť záznamu vyhotovili. V odolnom, titánovom tele sa skrýva 2,3 megapixelový CMOS snímač, stabilizovaný objektív s 10 násobným zoomom a 16 gigabajtová pamäť, ktorú je možné rozšíriť pamäťovou kartou. Pri zázname videa v plnom HD formáte so stereofónnym zvukom môžete očakávať 6 hodín záznamu. Nuž a cena? Vraj nepresiahne 880 eur.

Zūmo 660 je nová navigácia od Garminu, ktorá je určená motorkárom. Od automobilovej sa líši nielen vyhotovením, ale aj softvérom. Je pripravená na ovládanie v rukaviciach, počíta aj s tým, že na ňu siahnete ľavou rukou. Nepodľahne vode ani nárazom, nasmeruje vás do správneho pruhu a cez bluetooth presmeruje zvukový výstup do bluetooth headsetu v helme. Okrem ciest dokáže navigovať aj v teréne, nasmeruje vás na všetky atrakcie vo vašom okolí. Akoby ste mali tichého spoločníka, ktorý vás nenechá v núdzi.

HP má nový netbook Compaq mini 110c, ktorý zaujme viac svojim dizajnom, ako parametrami. 10 palcový displej, procesor Atom, 160 gigabajtový disk a štandardná konektivita WiFi, USB, Ethernet a Bluetooth sú akýmsi ošúchaným klišé v ponuke všetkých výrobcov. Je tu však možnosť ako si prilepšiť. Za príplatok je dostupný aj akcelerátor pre HD video. Za značku sa platí, takže nižšiu cenu ako 350 eur neočakávajte. Už je to raz tak. Kto nemá v ponuke netbooky, ten nič neznamená.

S nabíjaním notebookov v teréne to vraj nie je až také beznádejné. Na domácom trhu sa čoskoro objaví prenosná solárna nabíjačka SolarGorilla, ktorá s regulovateľným 24 voltovým výstupom dokáže dobiť energiu aj notebookom. S 10 wattovým výstupom na priamom slnku to síce nie je žiadny zázrak, podľa dovozcu by to však malo fungovať spoľahlivo. Keďže bez USB portov to dnes akosi nejde, počítajte aj so svojim mobilom, MP3 prehrávačom a zvyšnou digitálnou bižutériou.

Asus má prekvapenie pre tých, čo musia za každú cenu vytrieskať zo svojho stroja maximálny výkon. Pretaktovávanie vraj bude rovnako komfortné a jednoduché, ako naladenie rozhlasovej stanice na autorádii. Panel OC Station EPU-6 je vybavený veľkým displejom, a ovládacími prvkami, ktoré vám zaistia prístup ku všetkému – frekvenciám, napätiam, ale aj chladeniu. Načo sa výrobcovia procesorov namáhajú označovať na nich pracovnú frekvenciu?