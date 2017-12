Tri spôsoby, ako športovať so zadkom na gauči

Čo je ľahšie? Hrať hokej ako Hossa alebo tenis ako Cibulková? Oba športy si môžete rozložiť doma v obývačke. Taká divná dvojrecenzia.

2. jún 2009 o 20:00 Miro Šifra, Miro Šifra, Lukáš Kodoň

To, do ktorej skupiny hráčov patríte, nie je otázkou genetiky, ale skôr momentálnej nálady. Ste skalný hráč, ktorý má niekedy chuť sa zatvoriť na víkend do izby a maximum socializácie je pre neho multiplayer cez internet? Alebo párty hráč, ktorý nech je v akomkoľvek stave, stále ho baví kývať rukami?

Krajšie detstvo je neužitočná relácia, ktorá zodpovie jednoduchú otázku: aký šport praktizovať z pohodlia gauča nech ste z ktorejkoľvek časti herného spektra. A ako ten šport ovládať.

video //www.sme.sk/vp/9933/

Predchádzajúci diel

Skupina ABBA kedysi dávno vyhrala Eurovíziu. Divoká recenzia na karaoke hru vám ukáže, ako pomocou Abby, dvoch mikrofónov a konzoly vyhrať Eurovíziu doma v obývačke. A ani netreba vedieť spievať. Veď to ani nevieme.

video //www.sme.sk/vp/9605/

Dvaja herní amatéri Miro Šifra a Lukáš Kodoň (stadiaľto) recenzujú hry jednoducho - hrajú ich ako dokážu. A pritom sa natáčajú. Nič užitočné, snáď ale zábavné. Každý druhý utorok večer na SME.sk.