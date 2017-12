Z mobilu von do ulíc

Hrávate na mobile hry? Čo by sa stalo, ak by had vyšiel z mobilu do reálneho života a o zábavu by sa postarali ľudia samotní? Nokia ohlásila iniciatívu Get Out and Play, z ktorej vzišlo aj nasledujúce video.

2. jún 2009 o 13:42 Milan Gigel